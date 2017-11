Lonzo Ball faz triplo-duplo, Lakers vencem Nuggets e encerram sequência negativa

No terceiro jogo seguido em casa, o Los Angeles Lakers superou o Denver Nuggets por 127 a 109 e encerrou a sequência negativa de quatro derrotas seguidas. Após sofrer duras críticas na última semana, Lonzo Ball fez o segundo triplo-duplo da carreira e se destacou na vitória anotando 11 pontos, 16 rebotes e 11 assistências.

Oito dias depois de anotar o primeiro triplo-duplo da carreira, na derrota para o Milwaukee Bucks, Lonzo Ball sofreu com constantes críticas de especialistas do meio de comunicação por suas atuações nos últimos três jogos dos Lakers, especialmente na derrota diante do Philadelphia 76ers. Entre as principais críticas, o baixo aproveitamento nos arremessos e a pequena média de pontos.

Foi uma das melhores atuações dos Lakers na temporada. A equipe foi para o intervalo com 70 pontos e vencendo os Nuggets por mais de 20 de diferença. Ao final do jogo, foram 36 assistências distribuídas e sete jogadores com pelo menos 10 pontos anotados. O ala-pivô Julius Randle terminou como o cestinha com 24 pontos.

Após sofrer a sétima derrota na temporada, o Denver Nuggets segue a viagem pela Califórnia e enfrenta o Sacramento Kings nesta segunda-feira (20). Já o Los Angeles Lakers encerra a sequência de quatro jogos seguidos com mando de quadra ao receber o Chicago Bulls na terça-feira (22), no único jogo da rodada.

Superioridade dos Lakers no primeiro tempo

Desde o começo da partida os Lakers já demonstravam superioridade e abriram vantagem nos primeiros minutos. Os Nuggets precisaram de tempo para começar a se organizar e conseguiram equilibrar a partida durante o primeiro quarto, que terminou com vitória dos mandantes por 32 a 26.

Entretanto, o segundo período foi de amplo domínio dos Lakers. O banco da equipe de Los Angeles entrou bem na partida, liderados por Julius Randle que foi para o intervalo com 17 pontos anotados em apenas 13 minutos.

Randle e Lonzo Ball se destacaram no primeiro tempo (Foto: Divulgação/NBA)

A superioridade dos Lakers mexeu com os ânimos da equipe de Denver, que teve Nikola Jokic ejetado da partida após contestar uma marcação da arbitragem. Junto dele, o técnico Mike Malone também foi expulso. A situação piorou quando Paul Millsap deixou a partida e foi para o vestiário com uma torção no pulso esquerdo.

Sem o treinador e seus dois principais jogadores, os Nuggets ficaram perdidos. Sem Jokic e Millsap, Brook Lopez e Julius Randle sobraram no garrafão e combinaram 31 pontos no primeiro tempo. Lonzo Ball foi para o intervalo com 9 pontos, 8 rebotes e 7 assistências, e caminhava para o segundo triplo-duplo da carreira.

Somente no primeiro tempo, os Lakers anotaram 70 pontos e foram para o intervalo vencendo os Nuggets por 70 a 48. Foram 20 assistências, oito roubos de bola e ainda forçaram a equipe de Denver a perder 13 posses. Foi o melhor primeiro tempo dos Lakers na temporada.

Lonzo Ball faz triplo-duplo e Lakers vencem

Para tentar reagir na partida, a única solução para o Denver Nuggets era apostar nos arremessos da linha de três pontos. Gary Harris acertou 4 das 13 que os Nuggets acertaram durante todo o jogo. Mas, apesar da vitória dos visitantes no terceiro quarto, ainda era insuficiente para ameaçar os Lakers.

O Denver Nuggets incomodou com os arremessos do perímetro durante o terceiro período e durante alguns momentos a vantagem dos Lakers caiu para 15 pontos, mas a equipe comandada por Luke Walton soube administrar a vantagem construída no primeiro tempo.

Ainda no terceiro período, Randle ajudou Lonzo Ball a alcançar o segundo triplo-duplo da carreira. Primeiro o ala-pivô deu bela assistência pelo alto para o jovem armador chegar a marca de 11 pontos. Depois, aproveitou o passe e acertou o arremesso da linha de três pontos para dar a décima assistência de Lonzo na partida.

O último quarto foi o mais equilibrado da partida, mas isso favoreceu os Lakers. Em momento algum os Nuggets conseguiram diminuir a vantagem do time da casa, que só precisou administrar o placar e fazer o relógio correr, terminando o jogo com vitória por 127 a 109. Foi a sétima vitória dos Lakers na temporada.

Lonzo Ball fez o segundo triplo-duplo da carreira (Foto: Divulgação/NBA)

Destaques do jogo

Los Angeles Lakers

Lonzo Ball: 11 pontos, 16 rebotes e 11 assistências

Julius Randle: 24 pontos, 7 rebores e 5 assistências

Brook Lopez: 21 pontos

Jordan Clarkson: 18 pontos

Kyle Kuzma: 17 pontos

Denver Nuggets

Gary Harris: 20 pontos

Wilson Chandler: 17 pontos

Will Barton: 12 pontos e 5 rebotes