Westbrook brilha e comanda vitória do Thunder sobre Warriors

Nervosismo. Provocações. Emoção. Tudo isso marcou a vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Golden State Warriors nesta quarta-feira (22), por 108 a 91. Em jogo sensacional do armador Russell Westbrook, a franquia de OKC conseguiu seu triunfo mais importante da temporada até o momento.

Próximas partidas: o Oklahoma City receberá o Detroit Pistons na próxima sexta-feira (24), às 23h, na Chesapeake Energy Arena. Já o Golden State receberá o Chicago Bulls na madrugada do sábado (25), às 1h30, na Oracle Arena.

Thunder abre boa vantagem com primeiro tempo perfeito

Em um quarto inicial muito movimentado e nervoso, o Thunder conseguiu abrir uma pequena vantagem devido à boa defesa e eficiência ofensiva. Russell Westbrook mostrou sua qualidade e, com rápidos 11 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, liderou sua equipe para vencer o primeiro período por 33 a 26.

A vantagem continuou a aumentar com o passar dos minutos. Forçando erros dos Warriors e pontuando em infiltrações e do perímetro, com destaque para Carmelo Anthony, OKC abriu dois dígitos de diferença. Em uma atmosfera eletrizante e com a torcida Oklahoman vibrando a cada jogada, o Thunder foi para o intervalo vencendo por 65 a 48.

Thunder segura liderança e confirma vitória

A volta do intervalo colocou ainda mais energia no jogo. Enquanto Oklahoma City usava a força da torcida e impedia os Warriors de se aproximarem, Kevin Durant e Russell Westbrook entraram em confusão, provocando-se e encarando-se. Golden State parecia desequilibrado emocionalmente, apressando os ataques. De nada adiantou, visto que OKC conseguiu fazer que a vantagem ficasse cada vez maior, vencendo o terceiro período por 94 a 71.

O quarto final serviu para finalizar a vitória. Os Warriors até tentaram começar uma reação, mas sem sucesso. Assim, Russell Westbrook não completou seu sexto triplo-duplo da temporada, mas confirmou a vitória de OKC por 108 a 91.

Destaques da partida

Oklahoma City Thunder

Russell Westbrook: 34 pontos, 10 rebotes e 9 assistências

Carmelo Anthony: 22 pontos e 5 rebotes

Paul George: 20 pontos e 11 rebotes

Steven Adams: 14 pontos e 12 rebotes

Golden State Warriors

Stephen Curry: 24 pontos, 5 rebotes e 6 assistências

Klay Thompson: 9 pontos e 4 assistências

Kevin Durant: 21 pontos e 5 rebotes