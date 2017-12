Armador dos Cavaliers, Iman Shumpert opera joelho e desfalca por dois meses

Foto: Glenn James

O Cleveland Cavaliers tem mais um desfalque na armação da equipe nos próximos meses. Nessa sexta-feira (1°), Iman Shumpert foi submetido a cirurgia artroscópica no joelho esquerdo, e a previsão de retorno é de dois meses. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Shams Charania.

O atleta de 27 anos foi avaliado, ainda nessa semana, com uma pequena ruptura no menisco, sendo determinado que uma operação era necessária. O anúncio oficial do procedimento foi feito na última quinta-feira, no site da franquia de Ohio.

Shumpert agora é o quarto integrante do Cleveland Cavaliers afastado das quadras. Isaiah Thomas, com lesão no quadril, Derrick Rose, pensando em aposentadoria, e Tristan Thompson, com lesão na panturrilha também são baixas importantes.

Nesta temporada, Shumpert tem médias de 4.8 pontos e 3.1 rebotes, jogando 20.8 minutos por jogo. Devido à lesão, ele perdeu cinco das últimas seis partidas dos Cavs, diputando um jogo pela última vez no dia 27 de novembro, contra o Philadelphia 76ers.

O Cleveland Cavaliers começaram a temporada de forma razoável, mas conseguiram se recuperar e venceram todos os dez jogos recentes, tendo, atualmente, um recorde de 15-7 (o que corresponde a um porcentual de vitória de cerca de 68,2%).