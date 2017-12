Com show de Paul George e Steven Adams, Thunder bate Wolves e quebra sequência de derrotas

Google Plus

Na noite dessa sexta-feira (1°), o Oklahoma City Thunder recebeu o Minnesota Timberwolves na Chesapeake Energy Arena e venceu por 111 a 107. O resultado quebra uma sequência de três derrotas consecutivas de OKC, que vinha tendo seu desempenho questionado recentemente.

Próximos jogos: As duas equipes jogarão às 22h do domingo e, coincidentemente, serão mandantes. Enquanto Oklahoma City receberá o San Antonio Spurs, Minnesota receberá o Los Angeles Clippers.

Thunder é superior e sai na frente no primeiro tempo

No primeiro quarto, OKC conseguiu mostrar eficiência ofensiva e defensiva, girando bem a bola e abrindo uma razoável vantagem nos minutos iniciais. Paul George foi o principal pontuador dos mandantes, sendo responsável por quinze pontos e liderando a franquia para vencer esse período pelo largo placar de 42 a 33.

Com o decorrer do jogo, a diferença só aumentou. A pressão aplicada pelo Thunder na defesa continuou a funcionar, forçando erros e roubadas de bola que se converteram em pontos. O pivô Steven Adams foi muito bem no garrafão e, junto ao bom movimento de bola da equipe, foi um dos responsáveis pelo fato de os mandantes irem para o intervalo vencendo por 64 a 54.

Wolves buscam reação, mas Thunder conquista a vitória

Os Timberwolves tentavam diminuir a diferença o máximo possível, mas ela insistia em ficar perto da casa dos dez pontos, independente dos esforços de Towns e Butler. Foi somente nos últimos lances do terceiro quarto que a vantagem caiu, com a boa execução ofensiva dos visitantes, que saíram do período perdendo por 85 a 79.

Os últimos doze minutos prometiam e começaram muito intensos, com um espetáculo à parte de Paul George. Os Wolves não diminuíram o ritmo e buscaram a reação, cortando a vantagem para apenas três pontos. Nos últimos segundos, no entanto, Steven Adams conseguiu um grande rebote ofensivo e marcou mais dois pontos, aumentando a diferença para duas posses de bola. Assim, sem mais tempo, OKC garantiu o triunfo por 111 a 107.

Destaques da partida

Oklahoma City Thunder

Paul George: 36 pontos, 9 assistências, 4 rebotes e 3 tocos

Russell Westbrook: 13 pontos, 14 assistências e 9 rebotes

Steven Adams: 27 pontos e 6 rebotes

Minnesota Timberwolves

Andrew Wiggins: 23 pontos

Jimmy Butler: 22 pontos e 7 assistências

Karl-Anthony Towns: 23 pontos e 9 rebotes