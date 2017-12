Lakers aposenta duas camisas de Kobe Bryant; compare os números e saiba com qual foi melhor

Foto: Divulgação/NBA

O Los Angeles Lakers aumentou a lista de camisas retiradas na noite deste segunda-feira (18), contra o Golden State Warriors, quando aposentou os números 8 e 24, usados por Kobe Bryant ao longo dos 20 anos de carreira. O ex-jogador usou cada número por dez anos, conquistou títulos, quebrou recordes e fez história, e se tornou o único na história com duas camisas retiradas pela mesma franquia.

Mas a dúvida permanece no ar: Kobe Bryant foi melhor com a camisa 8 ou 24? Nem o ex-jogador e o Los Angeles Lakers souberam como responder essa pergunta e, por isso, os dois números foram retirados. A VAVEL Brasil fez uma comparação entre elas, confira abaixo.

Números de Kobe Bryant com a camisa 8 (1996-2006)

Kobe Bryant chegou ao Los Angeles Lakers em 1996 e escolheu o número 8, já que a camisa 33 que usava na escola tinha sido retirada em 1989, em homenagem à Kareem Abdul-Jabbar. Começou a fazer história cedo ao conquistar o campeonato de enterradas na primeira temporada da carreira e ao ser selecionado para o All-Star Game no ano seguinte.

Com a camisa 8, Kobe Bryant jogou 707 jogos, conquistou três títulos, marcou 16,866 pontos (23.9 por jogo), liderou a liga em pontos uma vez (2006), entrou quatro vezes no time da temporada, participou de 8 All-Star Games e foi MVP do All-Star Game uma vez. Em 2006, marcou 81 pontos na vitória sobre o Toronto Raptors, numa das maiores performances individuais da história, inferior apenas aos 100 pontos de Wilt Chamberlain, em 1962.

Entretanto, apesar de todos os feitos, Kobe Bryant ainda não era o protagonista dos Lakers. O destaque dos três títulos foi Shaquille O'Neal, embora Kobe tenha se destacado também nas finais e nada seria possível sem um deles na equipe. Somente após a saída do pivô em 2004 que começou a tornar-se a estrela da franquia.

Kobe Bryant marcou 81 pontos contra o Toronto Raptors em 2006 (Foto: Getty Images)

Números de Kobe Bryant com a camisa 24 (2006-2016)

Kobe Bryant resolveu mudar a camisa para o número 24 em 2006. Foi com ela que se firmou como estrela dos Lakers. Foram dois títulos, dois MVP das finais, um MVP, 639 jogos, marcou 16,777 pontos (26.3 por jogo), foi cestinha da liga uma vez, entrou no time principal da temporada 7 vezes, teve 10 participações no All-Star Game e foi três vezes eleito o MVP do All-Star Game.

Com a camisa 24, Kobe Bryant levou os Lakers a três finais seguidas entre 2008 e 2010, e conquistou o bicampeonato em 2009 e 2010. O quinto título foi o mais especial, sobre o Boston Celtics, vingando-se da derrota em 2008 e tirando de vez um peso das costas.

Apesar dos feitos com a camisa 8, foi com o número 24 que Kobe Bryant se firmou como a grande estrela dos Lakers e da NBA por anos. Foi o auge da carreira, conquistando MVP e sendo decisivo nos títulos. Entretanto, retirar os dois números é justo e é algo inédito na história da liga.