Jogo Oklahoma City Thunder x Houston Rockets AO VIVO online na NBA 2017/18

2Q - Harden faz belo drible em Grant, que quase cai, e arremessa para três, mas erra. No ataque seguinte, Westbrook acerta arremesso na cabeça do garrafão.

2Q - Grant acerta de meia distância, e o Thunder vira o jogo.

2Q - Carmelo mais uma vez acerta de meia distância. Logo depois, Roberson rouba a bola e lança para Westbrook, que faz bandeja simples.

2Q - Nenê recebe no garrafão, sofre a falta e acerta a cesta. Errou seu lance livre.

2Q - Sozinho, Gordon acerta bola de três, mas a resposta vem com Anthony de meia distância.

2Q - Westbrook rouba a bola de Nenê e sofre a falta. Rockets já estão acima do limite, então o armador converte seus dois lances livres.

2Q - Westbrook faz passe forte para Adams, que, com um pouco de sorte, coloca a bola dentro da cesta e ainda sofre falta. O pivô do Thunder ainda converteu o lance livre.

2Q - Harden sofre falta na linha de três e acerta todos os lances livres.

2Q - Capela enterra mais uma, mas Anthony acerta uma bola de três e diminui a diferença.

2Q - Westbrook infiltra e cava a falta de Anderson, ainda acertando o arremesso. O armador erra seu lance livre.

2Q - Ryan Anderson arremessa de três e sofre a falta, mas acaba errando. O ala-pivô converte todos os lances livres.

2Q - Série de erros de ambas as equipes, até que Capela recebe passe de Harden e enterra com as duas mãos.

2Q - Westbrook é desarmado e fica reclamando de falta, e Tucker converte cesta fácil, obrigando o Thunder a pedir tempo.

2Q - Felton faz bela bandeja reversa, e depois Westbrook converte sua primeira cesta para empatar o jogo.

2Q - Grant fica livre no perímetro e acerta uma bola de três. Na sequência, Gordon recebe de Nenê e acerta uma bandeja.

2Q - George passa para Grant dentro do garrafão, que é puxado e sofre falta. Converte um só arremesso.

2Q - Anderson converte cinco pontos de uma vez, e Rockets voltam a abrir boa vantagem.

COMEÇA O SEGUNDO PERÍODO!

Os Rockets lideram o jogo por 31 a 28. Destaques para Ariza e Adams, com 12 pontos cada.

FIM DO PRIMEIRO PERÍODO!

1Q - George faz falta em Nenê no rebote. O brasileiro converte os dois lances.

1Q - Nenê tenta chegar na bandeja, mas Huestis dá o toco.

1Q - Paul George dribla, sofre a falta e converte a bola de três. Na linha de lance livre, acerta seu arremesso.

1Q - Grant tenta a bandeja, mas Nenê dá belo toco e retoma a posse de bola. Em seguida, Harden recebe fora do perímetro e acerta de longe para três.

1Q - Westbrook tenta outro arremesso e não acerta nem o aro. Pouco depois, Nenê faz sua primeira cesta do jogo.

1Q - Ariza marca seu 12° ponto e vira o jogo, obrigando um pedido de tempo do Thunder.

1Q - Westbrook ainda não acertou nenhum de seus quatro arremessos.

1Q - Ariza faz bandeja simples, mas Adams responde logo em seguida após um rebote.

1Q - Anthony converte os dois arremessos.

1Q - Roberson foi para o vestiário com um dedo deslocado na mão esquerda, mas o problema já está resolvido.

1Q - Carmelo Anthony sofre falta e vai para a linha de lance livre. Antes das cobranças, o técnico Billy Donovan pede tempo técnico.

1Q - Harden vai para a linha de lance livre pela primeira vez, acertando um dos dois arremessos.

1Q - Pivôs de ambas as equipes vêm bem até o momento. Capela e Adams já foram responsáveis por boa parte dos pontos.

1Q - Ritmo alucinante no começo do jogo, com bolas de três das duas equipes e pouquíssimos erros.

1Q - Anthony acerta um arremesso de média distância, mas a resposta vem em enterrada de Capela após assistência de Harden.

1Q - Adams abre o placar e, logo em seguida, marca seu quarto ponto em enterrada de ponte aérea. Depois, Anthony acerta uma bola de três e abre boa vantagem.

SOBE A BOLA PARA O PRIMEIRO QUARTO!

23h00 HOUSTON ROCKETS ESCALADO!



James Harden, Eric Gordon, Trevor Ariza, Ryan Anderson, Clint Capela.

23h00 OKC THUNDER ESCALADO!



Russell Westbrook, André Roberson; Paul George, Carmelo Anthony, Steven Adams.

22h27 Retrospecto recente: Desde a temporada 2014-15, os Rockets venceram 13 confrontos contra o Thunder, que venceram apenas 4. Tais números consideram também os playoffs.

21h40 Agora é oficial: Chris Paul não jogará, mas Clint Capela será titular. As informações foram confirmadas pelo técnico Mike D'Antoni

21h01 Apesar de ainda não haver nada confirmado, Chris Paul pode sim jogar. O armador está em quadra se aquecendo e usa um par de tênis decorado com tema de Natal, instigando os jornalistas.

20h48 Rockets também já estão na arena.

Foto: Divulgação/Houston Rockets

20h46 Os jogadores do Thunder já estão na Loud City.

Foto: Divulgação/OKC Thunder

Feliz Natal, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Oklahoma City Thunder x Houston Rockets, valendo pela rodada de Natal A transmissão começará pouco antes do início da partida, que acontecerá às 23h. Fique conosco!

O palco do jogo será a Chesapeake Energy Arena, que tem capacidade para pouco mais de 18 mil torcedores.

Foto: Divulgação / OKC Thunder

Desfalques para os Rockets? Enquanto o Thunder não tem nenhum jogador em dúvida ou lesionado, a franquia de Houston pode acabar não contando com Chris Paul e com Clint Capela. O armador sofreu uma lesão muscular, e o pivô tem problemas no calcanhar.

O confronto Russell Westbrook x James Harden é um dos grandes atrativos para o jogo desta rodada de Natal. Os dois já foram companheiros no próprio Thunder, mas o Barba acabou sendo trocado em 2012, se tornando a cara dos Rockets.

Foto: BILL BAPTIST/NBAE VIA GETTY IMAGES

As duas franquias têm criado uma certa rivalidade no último ano, principalmente devido à corrida pelo MVP e à primeira fase dos playoffs da temporada de 2016/17. Pode-se esperar uma grande partida.

Já o Houston Rockets ocupa a primeira colocação no Oeste, sendo também a melhor equipe da liga. São 25 vitórias e apenas 6 derrotas até o momento, um aproveitamento de 80,6%.

Atualmente, o Oklahoma City Thunder ocupa a quinta posição na Conferência Oeste, tendo vencido 18 jogos e perdido 15, o que resulta num aproveitamento de 54,5%.