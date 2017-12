Jogo Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers ao vivo online na NBA 2017/18

Google Plus

Encerramos por aqui nossa transmissão em tempo real. Obrigado a todos pela audiência. Siga a VAVEL Brasil nas redes sociais e continuem acompanhando tudo o que acontece no mundo dos esportes. E fiquem ligados que a cobertura da rodada de Natal da NBA ainda não acabou.

DESTAQUES DA PARTIDA



Kevin Durant: 25 pontos, 7 rebotes e 5 tocos

Draymond Green: 12 pontos, 12 rebotes e 11 assistências

Klay Thompson: 24 pontos

LeBron James: 20 pontos, 6 rebotes e 6 assistências

Kevin Love: 31 pontos e 18 rebotes

4ºQ - FIM DE JOGO!

4ºQ - Outra vez os Cavaliers param Klay Thompson com falta rápida, mas o ala-armador converte os dois lances livres e decide a partida.

4ºQ - Klay Thompson sofre falta e converte os dois lances livres. Warriors abrem cinco pontos de vantagem com 18 segundos ainda por jogar. Cavs ainda vai tentar uma jogada de três pontos para diminuir o prejuízo e continuar vivo na partida.

4ºQ - LeBron James invade o garrafão, mas Kevin Durant consegue o toco e a bola bate por último no astro dos Cavaliers antes de sair.

4ºQ - Warriors perdem dois ataques, mas conseguem recuperar o rebote ofensivo. Cavs não conseguem sair da defesa. Menos de um minuto para o fim do jogo.

4ºQ - LeBron James tenta encarar a marcação de Kevin Durant, mas acaba desarmado e o Cleveland Cavaliers perde a posse de bola.

4ºQ - Kevin Durant tenta o chute de três pontos, mas erra. Jordan Bell recupera o rebote ofensivo, toca para Draymond Green que abre com Klay Thompson, livre de marcação no perímetro. Warriors na frente por três pontos.

4ºQ - Menos de 2 minutos para o fim do jogo e a partida está empatada.

4ºQ - Warriors comentem mais um erro no ataque e perdem a posse de bola. LeBron James invade o garrafão, supera a marcação de Jordan Bell e empata a partida.

4ºQ - LeBron James, novamente bem marcado por Kevin Durant, tenta o arremesso de três para colocar os Cavaliers na frente do placar, mas errou.

4ºQ - Iguodala e Jordan Bell não se entendem no ataque e os Warriors perdem o ataque. Cavaliers tem a posse de bola e a chance do empate faltando pouco mais de três minutos para o fim.

4ºQ - LeBron James não está em boa noite. Bem marcado por Kevin Durant, arremessou muito mal, mas Wade aproveitou o airball e fez dois pontos. Cavs perdem somente por dois.

4ºQ - Kevin Durant acerta cesta de três pontos, mas os Cavaliers respondem com Kevin Love no perímetro e Jae Crowder após a defesa recuperar a bola. Cavs ainda está vivo no jogo.

4ºQ - Cavaliers anota dois pontos após retornar do tempo técnico, mas a defesa vacila na sequência e Draymond Green aparece livre para fazer mais dois pontos para os Warriors.

4ºQ - Tristan Thompson tentou ir para a cravada e foi bloqueado por Draymond Green. No contra-ataque, o ala-pivô serviu Kevin Durant que finalizou a jogada enterrando.

4ºQ - Cavaliers perdem chance de empatar ou virar a partida, e no contra-ataque os Warriors aumentam a vantagem com Livingston.

4ºQ - Wade faz duas cestas seguidas e os Cavaliers diminuem a vantagem dos Warriors para um ponto, mas o time da casa responde com cesta de três pontos de Draymond Green.

4ºQ - Último período começa com LeBron James anotando uma cesta de três pontos, mas os Warriors respondem na sequência com cestas de Draymond Green e Iguodala.

3ºQ - FIM DO TERCEIRO QUARTO!

3ºQ - Cavaliers reagiram no terceiro quarto, mas os Warriors terminam ainda na frente do placar. Nada definido.

3ºQ - Iguodala acelera no contra-ataque e só parou após a enterrada. Torcida empolga na Oracle Arena.

3ºQ - Kevin Durant puxa contra-ataque e serve Casspi que coloca os Warriors na frente outra vez.

3ºQ - Kevin Love acerta arremesso de três pontos e os Cavaliers assumem a liderança pela primeira vez desde o segundo quarto.

3ºQ - LeBron James volta a aparecer na partida. Invadiu o garrafão e sofreu a falta antes do ato do arremesso, por isso os pontos não valeram. Jogo empatado após o 'King' converter os dois lances livres.

3ºQ - Patrick McCaw e Jordan Bell pontuam em sequência para os Warriors, mas Kevin Love responde com cesta de três pontos.

3ºQ - Warriors marcam muito bem e os Cavaliers perdem duas posses de bola seguidas. Kevin Durant deu toco em Kevin Love, o terceiro dele na partida.

3ºQ - Patrick McCaw fez uma cesta de três pontos e na sequência fez dois pontos e sofreu a falta, mas perdeu o lance livre bônus. Warriors abrem vantagem.

3ºQ - Jordan Bell abre a porteira no terceiro quarto após aproveitar a ponte aérea com Draymond Green.

3ºQ - Cavaliers começam melhor e diminuindo a vantagem dos Warriors para apenas um ponto.

3ºQ - COMEÇA O TERCEIRO QUARTO!

DESTAQUES DA PARTIDA



Kevin Durant: 14 pontos, 6 rebotes, 2 roubos de bola e 2 tocos

Klay Thompson: 13 pontos e 5 rebotes

LeBron James: 10 pontos

Kevin Love: 11 pontos e 11 rebotes

2ºQ - FIM DO SEGUNDO QUARTO!

2ºQ - Kevin Love erra o último arremesso do segundo quarto e os Warriors vão para o intervalo na frente do placar, pois antes Kevin Durant tinha convertido dois lances livres.

2ºQ - Jae Crowder aproveita rebote ofensivo, recua para a linha de três no canto e empata a partida na Oracle Arena.

2ºQ - LeBron James tenta invadir o garrafão e após quase perder a bola para Kevin Durant acabou levando um toco de Draymond Green.

2ºQ - Kevin Durant começa a roubar a cena e coloca os Warriors na liderança pela primeira vez na partida após converter arremesso de três pontos.

2ºQ - Titulares retornam para a quadra. Cavaliers abrem vantagem, mas Warriors buscam o empate rapidamente.

2ºQ - Warriors e Cavaliers perdem mais oportunidades de desempatar o jogo. Warriors já cometeram nove passes errados na partida, sendo quatro deles do Draymond Green.

2ºQ - Cavaliers perderam chance de abrir mais vantagem e os Warriors empataram com Klay Thompson.

2ºQ - Wade cava falta na linha de três pontos em cima de David West, mas converteu só dois dos lances livres.

2ºQ - Klay Thompson e Shaun Livingston marcam quatro pontos em sequência para os Warriors. Jogo empatado na Oracle Arena.

2ºQ - Segundo quarto começa com os Warriors marcando dois pontos, mas os Cavaliers responderam com cesta de três pontos de Jeff Green.

1ºQ - FIM DO PRIMEIRO QUARTO!

1ºQ - Durant aproveitou rebote ofensivo dele mesmo para anotar dois pontos mais para os Warriors. Os Cavs responderam com cesta de três de Korver, que aproveitou assistência de LeBron James.

1ºQ - Iguodala faz mais dois pontos e diminui a vantagem dos Cavaliers para apenas um ponto. No ataque seguinte, LeBron James invade o garrafão sob a marcação de Nick Young e fez mais dois pontos.

1ºQ - Dois ataques seguidos aproveitando rebotes ofensivos. Primeiro, LeBron James aproveitou o arremesso errado de Kyle Korver. Na sequência, foi a vez de Looney aproveitar o rebote do arremesso do Casspi.

1ºQ - Warriors perdem a bola no ataque que poderia dar a liderança e Wade fez mais dois pontos no contra-ataque dos Cavaleirs.

1ºQ - Warriors voltam anotando duas bolas de três pontos seguidas com Kevin Durant e Klay Thompson, diminuindo a vantagem dos Cavaliers para apenas um ponto.

1ºQ - Kevin Durant fez dois pontos após os Cavs aproveitarem a falta técnica marcada pela arbitragem. Na sequência, Kevin Love fez mais uma cesta de três para os Cavaliers e o técnico Steve Kerr parou a partida.

1ºQ - José Calderón comete falta em Kevin Durant para evitar o contra-ataque dos Warriors e discute com o jogador. Depois, cobrou uma falta técnica com o árbitro. Porém, foi marcada a falta técnica de Draymond Green que entrou na discussão.

1ºQ - LeBron James faz a primeira cesta de três pontos dele na partida. É a melhor temporada da carreira dele em aproveitamento no perímetro.

1ºQ - Kevin Durant reclamou com o árbitro sobre um contato com J.R. Smith e levou falta técnica, mas o próprio J.R. Smith errou o lance livre.

1ºQ - Kevin Love encarou a marcação de Jordan Bell e fez mais dois pontos para os Cavs. Na sequência, Kevin Durant fez dois pontos e sofreu a falta de Jae Crowder, mas errou o lance livre e os Warriors perderam outra chance de ataque de três pontos.

1ºQ - Warriors respondem com outra bola de três pontos de Klay Thompson. Draymond Green achou o ala-armador livre na linha de três e deu a assistência.

1ºQ - LeBron James foge da marcação de Kevin Durant, entra livre no garrafão e finaliza a jogada com grande enterrada.

1ºQ - Klay Thompson se livra da marcação e faz a primeira cesta de três pontos dos Warriors na partida.

1ºQ - Jae Crowder começa muito bem a partida, fazendo cinco dos oito pontos dos Cavaliers nos primeiros minutos de jogo.

1ºQ - Draymond Green invade o garrafão, faz os dois pontos e sofre falta de LeBron James, mas errou o lance livre extra e perdeu a oportunidade de fazer um ataque de três pontos.

1ºQ - Jae Crowder e José Calderón acertam cestas de três pontos em sequência e os Cavaliers saem na frente na Oracle Arena.

1ºQ - Warriors e Cavaliers começam errando os três primeiros ataques de cada. Sequência de ataques errados ainda teve um toco de Kevin Durant em Kevin Love.

1ºQ - SOBE A BOLA!

CLEVELAND CAVALIERS ESCALADO: José Calderón, J.R. Smith, LeBron James, Kevin Love e Tristan Thompson.

GOLDEN STATE WARRIORS ESCALADO: Patrick McCaw, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green e Jordan Bell.

LeBron James é o terceiro jogador com mais pontos (301) e assistências (76) na história dos jogos de Natal na NBA, além de ser o líder em cestas de três pontos (18) e o quarto em roubos de bola (19).

FIQUE DE OLHO: Kevin Durant e LeBron James prometem outro grande duelo. Nas finais de 2017, o ala do Golden State Warriors levou a melhor. LeBron atualmente é o terceiro com melhor média de pontos por jogo (28.4) na temporada 2017/18, seguido de perto por Kevin Durant (26.3).





DESFALQUE? O técnico Steve Kerr ainda não garantiu a presença de Stephen Curry na partida contra o Cleveland Cavaliers. O armador ainda se recupera de uma torção no tornozelo. Nos últimos jogos apareceu em quadra durante o aquecimento, mas não jogou.

Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers vivem bom momento na temporada. O time da Califórnia venceu 9 dos últimos 10 jogos, enquanto a equipe de Ohio venceu 8. Entretanto, o Cavs chega para a partida vindo de uma vitória, enquanto os Warriors vem de derrota.

CURIOSIDADE: Nos últimos três anos, quem venceu a rodada de Natal não conquistou o título da NBA. Será que o tabu continua ou será quebrado na temporada 2017/18?

Em 2016, pela rodada especial de Natal, o Cleveland Cavaliers venceu o Golden State Warriors na última bola, numa partida bastante polêmica. Os Warriors reclamaram de falta de Richard Jefferson em Kevin Durant, que meses depois decidiria as finais.

Atual campeão da NBA, o Golden State Warriors enfrenta seu rival das últimas três finais pela primeira vez na temporada. Em duas oportunidades, o time da Califórnia levou a melhor e conquistou o título da temporada.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers pela rodada especial de Natal da NBA. A bola sobe às 18h (de Brasília), na Oracle Arena, em Oakland, na Califórnia. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!