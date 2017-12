Jogo Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves ao vivo online na NBA 2017/18

Google Plus

FIQUE DE OLHO: O Los Angeles Lakers acredita que a juventude do trio Lonzo Ball, Brandon Ingram e Kyle Kuzma poderá trazer uma vitória como presente de Natal. Com média de 17 pontos, Kuzma lidera os Lakers - Ingram tem média de 16 por jogo. Por sua vez, Ball lidera a equipe com rebotes (6.9) e assistências (7.1).





FIQUE DE OLHO: O Minnesota Timberwolves aposta suas fichas no ala Jimmy Butler e no pivô Karl-Anthony Towns. Ambos possuem médias de 20 pontos na temporada.





Já o Minnesota Timberwolves encontra-se em situação oposta do Los Angeles Lakers. Nos últimos dez jogos, foram sete vitórias e apenas três derrotas. A equipe comandada por Jimmy Butler e Karl-Anthony Towns está em quarto lugar na Conferência Oeste.

Além de enfrentar adversários mais fortes, os Lakers jogaram sete dos últimos dez jogos como visitante. Nesta noite de Natal, inicia uma sequência de quatro jogos em casa e termina o ano, no dia 31, enfrentando o Houston Rockets fora de casa.

O mês de dezembro tem sido difícil para o Los Angeles Lakers e ainda não acabou. Foram dez jogos e apenas três vitórias (uma delas contra o Houston Rockets, no Texas), além de encontros contra o Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves pela rodada especial de Natal da NBA. A bola sobe às 1h30 (de Brasília), no Staples Center, em Los Angeles, Califórnia. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!