Jogo Boston Celtics x Washington Wizards AO VIVO na NBA 2017/18

Boston caiu para a vice-liderança a Conferência Leste com 27 vitórias e 10 derrotas. Também no Leste, Washington pula para 19 vitórias e 15 derrotas, ocupando a 6ª colocação.

Na primeira partida de Natal do Boston no TD Garden, o Washington Wizards estragou a festa dos donos da casa e saiu com uma importante vitória.

FIM DE PAPO NO TD GARDEN! BOSTON CELTICS 103 x 111 WASHINGTON WIZARDS!

4Q- Bradley Beal converte apenas um lance livre, mas Washington pegou outro rebote ofensivo.

4Q- Violação de cinco segundos do Marcus Smart e a partida está definida. Quinto turnover do Celtics no período.

4Q- John Wall converte os dois lances livres, Wizards abre sete faltando 27 segundos. Brad Stevens para a partida.

4Q- Rebote ofensivo fundamental de Otto Porter Jr. Pode ter definido a partida, faltando 27 segundos.

4Q- Tatum errou um dos dois lances livres, pegou o rebote e a bola chegou para Rozier acertar para três. Vantagem cai para cinco pontos com um minuto para o fim, e Brooks pede tempo.

4Q- Mais um rebote ofensivo de Oubre Jr e mais dois pontos para o Wizards, que abre nove.

4Q- Kyrie e Wall trocam cestas, e a vantagem segue boa para os visitantes.

4Q- Passe magistral de John Wall para Oubre Jr enterrar com liberdade. 14 assistências para o armador de Washington.

4Q- Tatum converte os dois lances livres. Menos de três minutos para o fim e a vantagem do Wizards é de cinco pontos.

4Q- Sequência de 12 pontos seguidos para o Washington Wizards.

4Q- Irving errou, Wall recuperou e lançou Beal que foi para a cravada. Stevens para o jogo pedindo tempo.

4Q- Bradley Beal infiltrou, sofreu a falta de Marcus Smart e anotou mais dois pontos. O camisa 3 anotou o lance livre e agora é o Wizards que tem cinco de vantagem.

4Q- KELLY OUBRE JR! O camisa 12 de Washington anota mais três pontos e vira a partida.

4Q- Kelly Oubre Jr foi para dentro e marcou mais uma cesta de dois pontos. Boston na frente por um ponto.

4Q- Kyrie Irving anota mais três pontos e a vantagem sobe para cinco. Na sequência, Leal anota mais dois.

4Q- Terry Rozier acerta mais uma bola de três e coloca a maior vantagem de Boston no jogo.

4Q- Mais dois pontos para Bradley Beal. Tempo pedido por Brad Stevens.

4Q- No ataque, Theis recoloca Boston na frente com mais dois pontos.

4Q- Tocão de Theis, mas no rebote, Beal empatou a partida.

4Q- TATUM VIRA O JOGO! Bola de três do novato e Boston assume a liderança, forcando tempo de Scott Brooks.

4Q- Tatum faz uma bela jogada e anota mais uma cesta.

4Q- Markieef Morris anota mais dois pontos.

4Q- Enterrada violenta de Daniel Theis, que corta novamente para um ponto.

4Q- Tatum converte apenas um lance livre e perde a chance de empatar a partida.

4Q- Oubre Jr acerta um de dois lances livres. Na sequência, Smart acerta para três pontos.

Começa o 4º e último quarto da partida.

FIM DE TERCEIRO QUARTO! BOSTON CELTICS 76 x 80 WASHINGTON WIZARDS

3Q- Antes do fim do quarto, Terry Rozier anota para três.

3Q- Otto Porter Jr converteu dois de três lances livres, após falta de Marcus Smart.

3Q- Daniel Theis converteu os dois lances livres.

3Q- Agora foi a vez de Marcus Morris anotar mais dois pontos. Mas Otto Porter Jr anotou mais três para o Wizards.

3Q- Marcus Smart, finalmente, volta a aumentar a pontuação de Boston.

3Q- John Wall converte mais dois lances livres.

3Q- Enfim uma cesta volta a acontecer. Markieef Morris anota mais dois para o Wizards.

3Q- Partida passa por um momento cheio de erros, dos dois lados da quadra.

3Q- Jayson Tatum anota cesta de três e Scott Brooks para a partida. Boston diminui para quatro pontos a vantagem de Washington.

3Q- Jogada espetacular de Kyrie Irving que terminou com a bandeja.

3Q- Kyrie Irving encarou Markieff Morris e fez a cesta. No ataque seguinte, Wall não temeu Irving e também matou mais dois pontos.

3Q- Beal errou a bandeja, Gortat deu o tapinha e converteu mais dois pontos. Washington com nove pontos de vantagem.

3Q- Jaylen Brown, que fez a falta no Gortat na jogada anterior, também fez dois pontos e sofreu a falta. Brown converteu o lance livre.

3Q- Gortat recebeu de Bradley Beal, fez dois pontos e sofreu a falta. O pivô converteu o lance de bonifcação.

3Q- Horford devolve novamente na mesma moeda, superando Marcin Gortat.

3Q- Wall encarou a marcação de Baynes e, com facilidade, marcou mais dois pontos.

3Q- Mais três pontos de Markieff Morris e Brad Stevens pede tempo.

3Q- Mais dois pontos de Otto Porter Jr.

3Q- Otto Porter Jr anota mais três pontos e chega a 10. Horford chega a 11 com uma cesta de três.

COMEÇA O TERCEIRO QUARTO!

Destaques do Washington Wizards:



Bradley Beal- 15 pontos e 4 rebotes

John Wall- 8 pontos, 6 assistências e 2 rebotes

Kelly Oubre Jr- 9 pontos

Marcin Gortat- 6 pontos e 8 rebotes

Destaques do Boston Celtics:



Kyrie Irving- 8 pontos, 4 assistências e 3 rebotes

Jayson Tatum- 8 pontos

Al Horford- 8 pontos, 3 rebotes e 5 assistências

INTERVALO NO TD GARDEN! BOSTON CELTICS 49 x 52 WASHINGTON WIZARDS

2Q- Kelly Oubre Jr recoloca Washington na frente.

2Q- Boston assume a liderança pela primeira vez após mais dois pontos de Jayson Tatum.

2Q- Marcus Smart anota mais dois, e a vantagem volta para apenas um ponto.

2Q- John Wall está impossível no quarto e anota mais dois. Jason Tatum responde rapidamente.

2Q- Com licença para matar! Mais três pontos para Al Horford!

2Q- Linda jogada de John Wall, para cima de Jaylen Brown, e o armador do Wizards anotou mais dois pontos.

2Q- Belo passe de Kyrie Irving para Marcus Smart anotar mais dois.

2Q- Boston teve três chances seguidas e não aproveitou. No contra-ataque, Wall serviu Gortat que anotou mais dois pontos.

2Q- Boa jogada individual de Horford que empata a partida. Wall respondeu na mesma moeda.

2Q- Bradley Beal acertou dois de três lances livres e chegou a 11 pontos, sendo o primeiro jogador a passar de 10 pontos na partida.

2Q- Jayson Tatum recebe no garrafão, e empata a partida na bandeja. Brooks pede mais um tempo.

2Q- Daniel Theis converte apenas um lance livre.

2Q- Oubre Jr recoloca Washington com três pontos de vantagem.

2Q- Wall anota seus primeiros pontos, mas erra o lance de bonifcação e na sequência, Rozier cravou com violência.

2Q- Boa jogada e Tatum anota seus primeiros pontos na partida.

2Q- Turnovers: Boston 7 x 3 Washington

2Q- Rozier marca mais dois pontos, e corta a vantagem de Washington para apenas três pontos.

2Q- Shane Larkin marca seus primeiros três pontos na partida.

2Q- Satoransky anota seus dois primeiros pontos na partida. Stevens não gostou e parou a partida com menos de um minuto do quarto.

Começa o 2º quarto em Boston.

FIM DO PRIMEIRO QUARTO: BOSTON CELTICS 24 x 30 WASHINGTON WIZARDS

1Q- Oubre Jr errou o arremesso, Mahinmi pegou o rebote e deu para o próprio Oubre que foi para a enterrada.

1Q- Mais dois pontos do alemão Theis.

1Q- Tomas Satoransky entrou na partida, e errou os dois lances livres que cobrou.

1Q- Em mais um erro de Boston, Kelly Oubre Jr foi com tudo para a cravada, anotou mais dois e sofreu a falta. Na sequência, converteu o lance livre de bonificação.

1Q- Na volta do tempo, mais dois pontos de Bradley Beal, que chega a sete pontos.

1Q- Terry Rozier seguiu Theis e anotou para três, assim que entrou no jogo. Tempo pedido por Scott Brooks.

1Q- Linda jogada de Bradley Beal, que deixou Irving deitado, e acertou mais dois pontos. Na sequência, Theis, que acabou de entrar, mandou para três.

1Q- Kyrie Irving acerta dois lances livres.

1Q- Bradley Beal acertou apenas um lance livre, mas na saída de bola roubou e foi para mais dois pontos, colocando a maior vantagem na partida.

1Q- Gortat converte dois lances livres e devolve a vantagem para quatro pontos.

1Q- Mais dois pontos para Kyrie Irving, em uma bela bandeja.

1Q- Na resposta, Otto Porter Jr acertou para três pontos.

1Q- Linda passe picado de Horford para Irving enterrar.

1Q- Morris liga o contra-ataque para Porter Jr, livre, marcar mais dois e forçar o tempo de Brad Stevens.

1Q- No contra-ataque, Jaylen Brown infiltrou e deixou mais dois pontos.

1Q- Bela bola de três de Al Horford, cortando a desvantagem para três pontos.

1Q- Celtics errando muito, mas o Wizards segue sem conseguir aproveitar muito.

1Q- Markieef Morris converte os dois lances livres.

1Q- Gortat recebe de Wall e também deixa seus dois primeiros pontos na partida. Na sequência, Irving responde na mesma moeda.

1Q- Jaylen Brown anota mais um ponto, errando um dos dois lances livres, e segue sendo o único de Boston a pontuar.

1Q- Bradley Beal pontua pela primeira vez na partida.

1Q- John Wall ia pra enterrada em cima do Baynes, mas parou no aro.

1Q- Brown anota os dois primeiros pontos de Boston na partida.

1Q- Com liberdade, Beal faz mais dois pontos.

1Q- Primeiro ataque do jogo e John Wall achou Morris livre para marcar os três primeiros pontos.

SUBIU A BOLA! COMEÇA O PRIMEIRO JOGO DE NATAL DA HISTÓRIA DO TD GARDEN!

Equipes escaladas:

Boston Celtics: Kyrie Irving, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Aron Baynes e Al Horford.

Washington Wizards: John Wall, Bradley Beal, Otto Porter Jr, Markieef Morris e Marcin Gortat.

Vestiário do Wizards pronto para a partida:

(Foto: Reprodução/ Washington Wizards)

Departamento médico do Washington: Sheldon Mac, Devin Robinson e Mike Young estão fora da partida.

O homem chegou! Kyrie Irving chegando ao TD Garden:

(Reprodução/ Boston Celtics)

Departamento médico do Boston: Ojeleye, com dor nas costas, está fora da partida, enquanto Marcus Morris está disponível para a partida.

Olha o estilo do trio de arbitragem antes da partida:

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora contaremos tudo de Boston Celtics x Washington Wizards, partida válida pela rodada de Natal da NBA.

John Wall disputa a oitava temporada pelo Washington Wizards, e é o craque da equipe, tendo a parceria de Bradley Beal. Na temporada, Wall tem médias de 32,7 minutos com 18,5 pontos, 8,6 assistências, 3,7 rebotes, além de 1,1 roubos de bola e 1,1 tocos por partida.

(Foto: Ned Dishman/NBAE via Getty Images)

Kyrie Irving, campeão da NBA, lidera o Boston Celtics, como era de se esperar ainda mais sem Hayward. Na temporada, Irving tem médias de 32,2 minutos com 24,2 pontos, 4,9 assistências e 2,9 rebotes por partida, além de 1,3 roubos de bola.

(Foto: Brian Babineau/NBAE via Getty Images)

As duas equipes ainda não se encontraram na temporada, e farão logo mais. Na história, as duas equipes se enfrentaram 298 vezes, com 187 triunfos do Celtics, contra 111 vitórias do Wizards.

Pelo lado do Wizards, a equipe ocupa a 7ª posição da Conferência Leste, com 18 vitórias e 15 derrotas. Os destaques da equipe são John Wall e Bradley Beal.

Na temporada 2017/18 da NBA, o Celtics lidera a Conferência Leste com 27 vitórias e 9 derrotas. Na estreia, contra o Cleveland Cavaliers, Boston perdeu uma de suas estrelas, Gordon Hayward, e mesmo assim, a equipe soube corresponder às expectativas até o momento. Kyrie Irving, e o cookie Jason Tatum comandam a franquia mais vitoriosa da liga.

Boston fará sua 31ª partida natalina, tendo 13 vitórias e 17 derrotas nas partidas de Natal. Já Washington fará sua 23ª partida nessa data, tendo 15 vitórias e 7 derrotas nas partidas anteriores.

Mais uma rodada de Natal da principal liga de basquete de mundo está acontecendo nesse tarde e noite. Às 20h30, no TD Garden, Celtics e Wizards duelarão.