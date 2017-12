Em partida apagada de LeBron James, Durant se destaca e Warriors vencem Cavaliers

Google Plus

A rodada de Natal da NBA reservou o encontro entre os finalistas pelo terceiro ano consecutivo. Após vencer as finais deste ano, o Golden State Warriors levou a melhor sobre o Cleveland Cavaliers mais uma vez e venceu a partida por 99 a 92. Kevin Durant fez 25 pontos e brilhou em noite apagada de LeBron James.

Apesar da vitória, o Golden State Warriors (27-7) se mantém em segundo lugar na Conferência Oeste. Já o Cleveland Cavaliers (24-10) está em terceiro lugar na Conferência Leste. As equipes só voltam as quadras na quarta-feira (27), ambos na Califórnia. Os Warriors recebem o Utah Jazz e os Cavs visitam o Sacramento Kings.

Primeiro tempo equilibrado e LeBron James apagado

O Golden State Warriors entrou em quadra desconcentrado. A falta de foco resultou em sete passes errados somente no primeiro quarto e duas faltas técnicas, em cima de Kevin Durant e Draymond Green. Por pouco a equipe não perdeu o principal jogador ainda nos primeiros 12 minutos de partida.

Mais concentrado e calmo, o Cleveland Cavaliers foi superior durante o primeiro quarto. LeBron James fazia as jogadas acontecerem e foi liderando a equipe, que venceu o primeiro por quatro pontos de vantagem (28 a 24).

Com a entrada dos reservas, o Golden State Warriors foi se acalmando e voltando aos poucos para a partida. O Cleveland Cavaliers teve apenas 12% de aproveitamento nos arremessos durante o segundo período e os Warriors conseguiram empatar a partida.

Somente após o retorno de Kevin Durant na partida que os Warriors conseguiram assumir a liderança pela primeira vez e não perderam mais até o intervalo. Nem mesmo com LeBron James em quadra o Cleveland Cavaliers conseguiu reagir e acabou indo para o descanso perdendo por dois pontos (46 a 44).

Cavaliers equilibram no último período, mas Warriors vencem em noite de Kevin Durant

Depois da fraca atuação no segundo quarto, o Cleveland Cavaliers retornou melhor do intervalo e equilibrou a partida durante o terceiro período. Apesar da noite apagada de LeBron James, Kevin Love e Dwyane Wade mantiveram a equipe viva na partida. Entretanto, o Golden State Warriors venceu o período por dois pontos e se manteve na frente do placar.

O Golden State Warriors conseguiu se manter na frente do placar durante a primeira metade do último período, mas nos últimos cinco minutos prevaleceu o Cleveland Cavaliers que conseguiu empatar a partida. Entretanto, a atuação de LeBron James acabou prejudicando. O astro da liga acabou errando arremessos decisivos, todos bem marcados por Kevin Durant.

Por outro lado, apesar da pressão dos Cavaliers, os Warriors tinham Kevin Durant e Draymond Green em ótima noite. Ambos foram fundamentais na defesa e no ataque. Durant foi o cestinha da equipe com 25 pontos, enquanto Green terminou a partida com triplo-duplo, e comandaram a vitória sobre os rivais.

Destaques da partida

Golden State Warriors

Kevin Durant: 25 pontos, 7 rebotes e 5 tocos

Draymond Green: 12 pontos, 12 rebotes e 11 assistências

Klay Thompson: 24 pontos

Cleveland Cavaliers

Kevin Love: 31 pontos e 18 rebotes

LeBron James: 20 pontos, 6 rebotes e 6 assistências

Dwyane Wade: 13 pontos, 5 rebotes, 4 assistências e 3 roubos de bola