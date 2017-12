Enes Kanter brilha, mas Sixers vencem Knicks na abertura da rodada de Natal

Começando a rodada de Natal da NBA, o New York Knicks recebeu o Philladelphia 76ers no Madison Square Garden e os Sixers acabaram vitoriosos no confronto. A atuação da partida ficou por conta do pivô turco, do time nova-iorquino, Enes Kanter, que marcou 31 pontos e coletou 22 rebotes.

O time da casa chegou a 16ª derrota em 33 jogos. O time da Filadélfia conquistou a 15ª vitória em 33 jogos. Para sua próxima partida, os Knicks viajam até Chicago para enfrentar os Bulls no United Center, nesta quarta-feira. A franquia da Pensilvânia vai até Portland, na próxima quinta-feira, onde joga contra os Trail Blazers no Moda Center.

New York abre vantagem, mas leva virada e vai ao intervalo com a derrota no placar

No começo do jogo, os 76ers começam abrindo cinco pontos de vantagem, mas logo os Knicks se recuperaram, com a ajuda da dupla de garrafão, Enes Kanter e Kristaps Porzingis, e terminaram o primeiro quarto vencendo por 24 a 21.

O segundo quarto foi marcado pelo equilíbrio do início ao fim. Com falhas dos ataques e das defesas, as trocas de liderança no marcador foram constantes. O letão Porzingis e o camaronês Joel Embiid asseguraram que seus times não deixassem os adversários abrir diferença no placar, com três tocos cada um. O placar no fim do primeiro tempo marcava 50 a 48 para o time visitante.

Sixers tomam conta do último quarto e conquistam vitória

O terceiro quarto também teve o equilíbrio do período anterior, com o garrafão do time mandante dominando as ações, mas em contrapartida, o perímetro visitante manteve o time no jogo e com boa atuação do veterano J.J. Redick foram para o quarto derradeiro na vantagem de 79 a 75.

No período derradeiro, o time visitante tomou conta das ações, e também contou com a ajuda de más decisões do adversário, o que gerou desperdícios de bola. Assim, Redick, Embiid e o armador T.J. McConnell ajudaram os 76ers a sair de quadra com a vitória de 105 a 98.

Destaques:

New York Knicks

Enes Kanter: 31 pontos e 22 rebotes

Kristaps Porzingis: 22 pontos, 7 rebotes e 5 tocos

Courtney Lee: 20 pontos e 2 roubos de bola

Philladelphia 76ers

Joel Embiid: 25 pontos, 16 rebotes e 3 tocos

J.J. Redick: 24 pontos, 6 rebotes e 2 roubos de bola

T.J. McConnell: 15 pontos, 5 rebotes e 2 roubos de bola