Timberwolves ofuscam atuação de Kyle Kuzma e superam Lakers na rodada de Natal

O Minnesota Timberwolves venceu o Los Angeles Lakers por 121 a 104, na última partida da rodada de Natal da NBA, realizada na noite desta segunda-feira (25). O pivô Karl-Anthony Towns fez 21 pontos e 10 rebotes, e ofuscou o brilho da atuação de Kyle Kuzma que fez 31 pontos e liderou a equipe da Califórnia na ausência de Lonzo Ball e Brandon Ingram.

Sem Lonzo Ball e Brandon Ingram por lesão, o Los Angeles Lakers sofreu a 21ª derrota da temporada e continuam entre os cinco últimos da Conferência Oeste. Já o Minnesota Timberwolves conquistou a 21ª vitória e ocupam o quarto lugar na tabela.

Timberwolves começa melhor, mas Lakers equilibra partida no segundo quarto

O Minnesota Timberwolves começou melhor na partida. Jimmy Butler foi o cestinha do primeiro quarto com nove pontos e comandou as ações do ataque da equipe, que converteu 54% dos arremessos de quadra. Por outro lado, os Lakers começaram arremessando mal, com apenas 32% de aproveitamento. Os visitantes venceram o primeiro período por 29 a 24.

Entretanto, o Los Angeles Lakers melhorou no segundo quarto. O aproveitamento nos arremessos subiu para 45% e a equipe se recuperou, chegando a assumir a liderança nos minutos finais do período. Kyle Kuzma liderou a equipe com 16 pontos.

Timberwolves desequilibra no último quarto e vence os Lakers

O terceiro quarto foi o momento mais equilibrado da partida. As equipes trocaram a liderança algumas vezes e os Lakers não deixaram os Timberwolves crescer na partida ou abrir uma vantagem maior quando tinham oportunidades. Porém, as cinco posses de bola perdidas pelo time da casa acabou prejudicando e os visitantes venceram o período por dois pontos.

No começo do último quarto, o Minnesota Timberwolves abriu mais de dez pontos de vantagem e foi administrando isso durante todo o período. Em alguns momentos, os Lakers conseguiu diminuir a diferença para apenas um dígito, mas Karl-Anthony Towns brilhou e comandou a vitória dos visitantes na noite de Natal, ofuscando a noite de Kyle Kuzma que fez 31 pontos.

Destaques do jogo

Los Angeles Lakers

Kyle Kuzma: 31 pontos

Jordan Clarkson: 17 pontos, 6 rebotes, 7 assistências e 4 roubos

Julius Randle: 16 pontos e 7 rebotes

Minnesota Timberwolves

Karl-Anthony Towns: 21 pontos, 10 rebotes e 4 tocos

Jimmy Butler: 23 pontos, 5 rebotes e 8 assistências

Taj Gibson: 23 pontos e 9 rebotes