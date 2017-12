Jogo Flamengo x Vasco AO VIVO online no NBB 2017/18

Google Plus

4Q / 2:10 - Marquinhos infiltra e coloca mais dois pontos na conta do Fla. 82 a 76

4Q / 3:00 - Olivinha e Marcelinho, que dupla! Na bandeja, o camisa 16 do rubro-negro aumenta a vantagem para sete pontos e faz a torcida do Flamengo explodir na Arena Carioca 1!

4Q / 3:41 - Rhett, o cara do último quarto da partida, converte mais dois lances livres e Flamengo abre 5 pontos de vantagem faltando pouco mais de dois minutos para o fim

4Q / 6:33 - Nezinho!! O camisa 23 vascaíno acerta duas bolas de três e puxa a diferença para apenas uma posse de bola

4Q / 7:37 - Rhett marca seus quatro primeiros pontos na partida e Flamengo começa o quarto final com uma run de 9x1 até aqui.

4Q / 9:37 - MARCELINHO! O ala rubro-negro chuta de três e abre a contagem do último quarto

COMEÇA O QUARTO E ÚLTIMO PERÍODO NA ARENA CARIOCA 1!

FIM DE TERCEIRO QUARTO! Flamengo chegou a ter uma vantagem de dez pontos (a maior do rubro-negro na partida), mas o Vasco se recuperou a conseguiu trazer a diferença para apenas um ponto para o último quarto. TEMOS UM JOGO!

3Q / 0:40 - Após estar numa desvantagem de 10 pontos, o Vasco reage e consegue uma run de 8x1 no fim do terceiro quarto

3Q / 2:00 - Mesmo jogando apenas 18 minutos, Marcelinho é o cestinha da partida até aqui com 16 pontos

3Q / 5:00 - David Jackson, livre, acerta mais uma bola de três para o Vasco. É a segunda dele na partida.

3Q / 5:26 - Em contra-ataque fulminante, Marcelinho vai para a bandeja e abre a maior vantagem do Flamengo na partida. Vasco pede tempo técnico.

3Q / 6:05 - JP Batista infiltra e coloca o Flamengo na frente por uma posse de bola

3Q / 9:00 - Olivinha marca os primeiros pontos do terceiro quarto após bela assistência de Marcelinho. No contra-ataque, Vasco também marca e mantém liderança

ÍNICIO DE TERCEIRO QUARTO!

FIM DE SEGUNDO QUARTO! Giovanonni acerta linda bola de três no estourar do cronômetro e coloca o Vasco em vantagem no intervalo da partida.

2Q / 0:57 - Giovannoni converte apenas um lance livre e Vasco permanece um ponto atrás.

2Q / 1:45 - Gustavo erra dois lances livres para o Vasco. No ataque seguinte, Flamengo consegue dois pontos e lidera a partida.

2Q / 4:22 - Marcelinho acerta chute duas bolas de três e faz a Arena Carioca explodir. Flamengo na frente! 17x5 no segundo quarto

2Q / 6:25 - JP Batista infiltra e traz a diferença para dois pontos. Flamengo lidera o quarto por 9 a 2.

2Q / 8:07 - O rubro-negro diminui a vantagem do Vasco com Ramon e técnico do Vasco pede tempo. Vasco vence por 26 x 22.

2Q / 9:30 - Flamengo com tudo! Em menos de meio minuto, Marcelinho acerta uma bola de três e Ramon rouba a bola para bandeja. 5 pontos em 20 segundos

1Q / 0:54 - Renato converte dois lances livres para o Vasco e amplia vantagem para 26 a 14

1Q / 1:07 - Olivinha sofre falta na tentativa de bandeja e converte os dois lances livres para o Flamengo

1Q / 3:08 - David Jackson sofre falta e converte os dois lances livres para o cruzmaltino

1Q / 4:00 - Nezinho acerta chute de três e põe o Vasco com 7 pontos de frente no placar

1Q / 5:44 - Lucas marca dois pontos e sofre falta no garrafão. Converte o ponto de bonifação e completa mais uma jogada de três pontos para o Vasco

1Q / 7:23 - JP Batista marca os primeiros pontos do rubro-negro na partida

1Q / 8:31 - Deodato sofre falta ao tentar uma infiltração e converte os dois lances livres. Vasco na frente por 5 pontos

1Q / 9:13 - Deodato acerta um chute de três e faz os primeiros pontos da partida

A BOLA SOBE! A primeira posse é do Vasco!

Torcida do Flamengo faz barulho na Arena Carioca! O jogo vai começar

Vasco vai à quadra com: Gui Deodato, Giovanonni, Nezinho, Lucas Mariano e David Jackson

Flamengo escalado e começa com: JP Batista, Ramon, Marquinhos, Olivinha e Arthur Pecos

Hino nacional sendo executado na Arena Carioca 1

Flamengo e Vasco já em quadra para o último bate-bola antes do jogo começar.

As equipes já fizeram seu aquecimento pré-jogo na quadra. A bola sobe já já.

Boa tarde! É dia de clássico nacional no NBB! Flamengo e Vasco se enfrentam logo mais, às 14h, aqui na Arena Carioca 1.

O Flamengo, mandante da partida, vem de derrota para o Franca, fora de casa, por 100 a 82, e busca sua sexta vitória na temporada. O Vasco da Gama também perdeu sua última partida, no entanto, o cruzmaltino perdeu em casa para o Paulistano por 77 a 71.

O NBB vive sua décima edição. A temporada 2017/2018 está sendo liderada pelo Mogi das Cruzes, com 9 vitórias e derrota. O atual campeão, Bauru está apenas na 6ª colocação. O ano será encerrado com um grande clássico nacional: Flamengo e Vasco. Os rivais cariocas se enfrentam na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.