Trio brilha, Thunder atropela Cavaliers e LeBron James não atinge marca histórica

A noite era para ser de LeBron James, que poderia chegar aos 30 mil pontos na carreira se marcasse 25, mas não aconteceu. O destaque foi, então, do trio de estrelas do Oklahoma City Thunder, que venceu o Cleveland Cavaliers por 148 a 124.

Próximas partidas: os Cavs visitarão o San Antonio Spurs no AT&T Center, enquanto o Thunder jogará em casa, na Chesapeake Energy Arena, contra o Brooklyn Nets. Ambas as partidas estão marcadas para a segunda-feira (23), às 23h.

Oklahoma City começa bem e lidera desde cedo

O jogo começou muito corrido desde o minuto inicial, mas quem saiu na frente foi o Thunder - e com uma bela vantagem. A defesa dos Cavs, que já não vinha bem recentemente, sofreu para conter os visitantes. O setor mais deficiente foi o garrafão, onde Steven Adams marcou 10 pontos, mas o perímetro também contribuiu para Paul George se destacar. Assim, o primeiro quarto terminou em 43 a 24 para OKC.

No período seguinte, Cleveland voltou mais ligado. Aproveitando o fato de jogarem contra o banco adversário por alguns minutos, os mandantes conseguiram cortar a diferença para apenas um dígito, com direito a dez pontos sem resposta. Com a volta dos titulares do Thunder, no entanto, a diferença voltou a crescer, terminando o quarto em 76 a 60.

Foto: David Liam Kyle/NBAE via Getty Images

Thunder continua superior e vence com tranquilidade

Após o intervalo, os visitantes voltaram a impor seu ritmo e, com seu trio de All-Stars aparecendo bem, chegou a abrir 24 pontos em determinado momento. LeBron James e Isaiah Thomas até tentaram iniciar uma reação, mas sem sucesso algum: o Thunder venceu o terceiro período por 114 a 94.

No quarto final, as esperanças dos Cavs já pareciam acabadas. Com uma diferença tão grande, as segundas unidades logo entraram em quadra para terminar a partida. O Thunder empatou a maior pontuação de uma equipe na temporada e venceu o jogo por 148 a 124.

LeBron não chegou ao Clube dos 30 ainda (Foto: David Liam Kyle/NBAE via Getty Images)

Destaques do jogo

Cleveland Cavaliers:

Isaiah Thomas: 24 pontos e 4 assistências

LeBron James: 18 pontos e 7 assistências

Jae Crowder: 17 pontos

Oklahoma City Thunder:

Russell Westbrook: 23 pontos, 9 rebotes e 20 assistências

Steven Adams: 25 pontos e 10 rebotes

Paul George: 36 pontos e 7 rebotes

Carmelo Anthony: 29 pontos e 10 rebotes