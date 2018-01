Chris Paul brilha, Rockets abrem larga vantagem e vencem Warriors

O Houston Rockets recebeu hoje, no Toyota Center, o time do Golden State Warriors em um duelo de favoritos da Conferência Oeste da NBA. Com grande atuação do armador Chris Paul, o time da casa venceu os atuais campeões por 116 a 108.

Em sua próxima partida, os Rockets recebem no Toyota Center o time do Miami Heat, enquanto os Warriors recebem o New York Knicks na Oracle Arena.

Rockets abrem vantagem crucial no início de jogo

Os Rockets começaram mandando no jogo e foi incisivo nas ações ofensivas no primeiro quarto. Os visitantes tentaram não deixar barato, mas as tentativas de ataques rápidos comprometeram o time, que bateu na parede vermelha algumas vezes e assim o quarto terminou 40 a 28 para os anfitriões.

No segundo período o time da Califórnia foi melhor e conseguiu limitar a pontuação adversária, mas não foi o suficiente. O time da casa foi irregular, no entanto se manteve na liderança do placar administrando a vantagem adquirida anteriormente e foi para o intervalo de jogo com um 65 a 58 favorável.

Administração do resultado, com ajuda defensiva, é importante para a vitória

O terceiro quarto continuou com a manutenção do equilíbrio da partida, com uma ligeira vantagem para os visitantes. Os comandados de Mike D'Antoni administraram a vitória parcial, mas nos minutos finais cederam e quase deixaram a virada acontecer, o placar foi para os últimos doze minutos mostrando 92 a 91 para os Reds.

No período final, a reação do time do Estado Dourado foi ainda maior, chegando até a ficar a frente do placar durante os primeiros seis minutos. Mas a noite era do time do Texas, e com a ajuda de James Harden e P.J. Tucker, os mandantes continuaram a administrar a vitória, que acabou no placar de 116 a 108.

Destaques:

Houston Rockets

Chris Paul: 33 pontos; 11 rebotes; 7 assistências; 3 roubos de bola

James Harden: 22 pontos; 8 assistências; 2 roubos de bola; 2 tocos

Clint Capela: 18 pontos; 4 roubos de bola

Golden State Warriors

Kevin Durant: 26 pontos; 7 rebotes; 2 tocos

Draymond Green: 21 pontos; 7 rebotes; 2 roubos de bola

Stephen Curry: 19 pontos; 8 assistências; 2 roubos de bola