Clint Capela exalta vitória dos Rockets sobre Warriors e alfineta rival: "Somos melhores"

Foto: Nathaniel Butler/NBAE via Getty Images

O confronto entre Houston Rockets e Golden State Warriors no último sábado (20) atraiu muitos fãs de basquete, e a vitória por 116 a 108 da Clutch City levantou o debate mais uma vez: será que a hegemonia recente da NBA finalmente irá acabar?

A resposta só será descoberta nos playoffs, que começam em abril deste ano. Mesmo assim, alguns jogadores já apostam nessa possibilidade: é o caso de Clint Capela, pivô dos Rockets que anotou 18 pontos na vitória desse fim de semana. Em entrevista à ESPN, ele falou sobre a evolução da franquia nas últimas temporadas.

"Estamos confiantes, porque sabemos o que devemos fazer e nós vamos vencê-los. Temos que continuar jogando e, mesmo que eles reajam, temos que continuar com essa mentalidade. (...) Se fizermos o correto na defesa e mantivermos nosso ataque, temos as armas necessários. Somos melhores que eles."

Capela ainda falou sobre a luta pela liderança do Oeste, o que garantiria um mando de campo a mais em todas as séries de playoffs. No entanto, os Rockets estão a 3.5 vitórias atrás de Golden State, uma vantagem relativamente grande se considerado a força de ambas as equipes.

"Definitivamente, somos os melhores da liga se todos estiverem saudáveis. Temos toda a chance de recuperar a primeira posição na conferência. É claro que estamos empolgados, afinal, vencemos os Warriors. Mas se perdermos nossos próximos jogos e eles ganharem os deles, não vai adiantar nada", finalizou.

