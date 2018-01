Milwaukee Bucks demite Jason Kidd por desempenho ruim na temporada

Google Plus

Foto: Divulgação/NBA

As esperanças do Milwaukee Bucks com Jason Kidd acabaram de vez. Em seu quarto ano pela franquia, o treinador foi demitido na noite desta segunda-feira (22), devido ao recorde relativamente ruim da franquia nesta temporada, o que poderia resultar em uma ausência dos playoffs.

Enquanto os Bucks não contratarem um novo técnico, o assistente Joe Prunty comandará a equipe com o posto de interino. A princípio, a intenção é que ele só substitua Kidd na partida desta segunda-feira, contra o Phoenix Suns, visto que a equipe só voltará a jogar no próximo fim de semana.

O general manager da franquia, Jon Horst, falou sobre a sentença de demitir o candidato ao Hall da Fama da NBA. Segundo ele, foi necessário mudar o ambiente para melhorar a situação do time a curto e longo prazo.

"Apreciamos tudo que Jason fez pela organização, mas decidimos fazer uma mudança técnica. Acreditamos que é preciso uma abordagem nova e uma liderança diferente para continuar a elevar o nosso time talentoso ao próximo nível, ajudando-nos a atingir o objetivo: competir por campeonatos."

Kidd assumiu o comando dos Bucks na temporada de 2014/15 e, desde então, a franquia tem um recorde negativo: são 139 vitórias e 152 derrotas, o que representa um aproveitamento de apenas 47,8%. De qualquer forma, o ex-armador ainda está no começo da carreira como treinador.

