Kuzma brilha, Lakers dominam partida no segundo tempo e vencem Celtics

O maior clássico da NBA foi o grande destaque da rodada da noite desta terça-feira (24). Com 28 pontos do calouro Kyle Kuzma, que ofuscou a atuação de Kyrie Irving (o cestinha da partida com 33 pontos), o Los Angeles Lakers venceu o Boston Celtics por 108 a 107 e conquistou a 19ª vitória na temporada.

No primeiro tempo, os Celtics erraram menos e foram para o intervalo na frente do placar. Entretanto, na etapa final, a equipe de Boston não acompanhou o ritmo dos Lakers, cometeu muitos erros e acabou sofrendo a virada. No fim, por pouco a equipe da casa não acabou cedendo a vitória, mas não era noite do líder da Conferência Leste.

Após a derrota, o Boston Celtics permanece em Los Angeles para enfrentar os Clippers, nesta quarta-feira (24), encerrando a sequência de dois jogos seguidos na cidade. Já os Lakers iniciam uma viagem de cinco jogos fora de casa. O primeiro compromisso será em Chicago, contra os Bulls, na sexta-feira (26).

Após primeiro quarto ruim, partida melhora no segundo período

Não foi um bom começo de partida entre Lakers e Celtics. A primeira metade do primeiro quarto foi de muitos erros, com as equipes tendo aproveitamento pouco acima de 20% nos arremessos. Somente após a entrada de alguns jogadores da segunda unidade que começaram os acertos. Um pouco melhor, Boston venceu os primeiros 12 minutos por 21 a 15.

Mais uma vez o banco de reservas foi fundamental para a reação dos Lakers. Com a entrada de Clarkson e Kuzma, que combinaram 25 pontos no primeiro tempo, a equipe da casa chegou a assumir a frente do placar aproveitando a irregularidade da rotação dos Celtics.

Embora Smart e Morris tenham entrado bem saindo do banco e combinado 26 pontos no primeiro tempo, os Celtics só foram se recuperar no segundo quarto após o retorno dos titulares Irving e Al Horford. Sendo assim, a equipe de Brad Stevens recuperou a frente do placar e foi para o intervalo vencendo por 53 a 45.

Foto: Divulgação/NBA

Lakers dominam segundo tempo e vencem

A partida ganhou mais equilíbrio no terceiro quarto. Com os constantes erros dos Celtics, que cometeram muitas faltas e perderam muitas posses de bola, os Lakers se aproveitaram e venceram o período por dez pontos, assumindo assim a liderança da partida por dois pontos (76 a 74).

Durante o terceiro quarto, os Celtics tiveram muita dificuldade para marcar os ataques dos Lakers no garrafão com Brook Lopez e Julius Randle. Com a oscilação de Jaylen Brown e Jayson Tatum, Irving ficou praticamente sozinho comandando as ações ofensivas.

No último período, mais emoção. A cada ataque o jogo permanecia empatado ou tinha uma troca de liderança constante. Até que nos minutos finais, os Lakers abriram seis pontos de frente após uma sequência de pontos de Kuzma. No final, por pouco a equipe da casa não acabou perdendo a liderança devido ao pífio aproveitamento nos lances livre. Caldwell-Pope perdeu dois que poderiam garantir a vitória, mas para a sorte dele, Smart errou o arremesso final.

Destaques da partida

Los Angeles Lakers

Kyle Kuzma: 28 pontos

Jordan Clarkson: 22 pontos

Julius Randle: 14 pontos e 14 rebotes

Boston Celtics

Kyrie Irving: 33 pontos

Marcus Smart: 22 pontos e 8 assistências

Al Horford: 13 pontos e 12 rebotes