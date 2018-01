Spurs 'ofuscam' feito de LeBron James e batem Cavaliers

O San Antonio Spurs recebeu o Cleveland Cavaliers nesta terça-feira (23) no AT&T Center em San Antonio, no que prometia ser uma noite de festa para o astro de Cleveland Lebron James, em que o jogador buscava chegar na histórica marca de 30 mil pontos marcados na carreira. Feito esse que foi alcançado já no primeiro quarto, mas nem isso evitou a amarga derrota por 114 a 102 para o time da casa.

Próximo compromisso do time de Cleveland será contra o Indiana Pacers em casa, buscando uma vitória para amenizar a crise interna que se instaurou dentro da franquia e quebrar a sequência de derrotas. Já do lado da equipe de San Antonio, o time vai enfrentar o Memphis Grizzlies fora de casa, buscando manter uma boa sequência e subir de colocação na conferência Oeste.

Primeiro tempo com alternância de placar e o "King James" faz história

Na primeira etapa da partida, a pontuação foi bastante alternada, com uma grande atuação da linha de 3 do time da casa, que se mostrou um mais time equilibrado e constante na partida. Já os visitantes foram vítimas de seus próprios problemas defensivos, coisa que já vinha sido escancarada nas últimas partidas e reflete o momento que a franquia vive internamente, com fortes crises internas e um clima pesado nos bastidores após uma reunião do elenco para discutir a má fase da equipe.

Para os Cavs, o bom momento da partida veio já no primeiro quarto, quando Lebron James converte uma cesta e conquista uma enorme vitória pessoal, alcançando os 30 mil pontos em 14 temporadas na NBA, fazendo dele o jogador mais novo a chegar a quantia e o sétimo maior pontuador da história da liga.

A segunda etapa segue da mesma forma e o camisa 23 carrega o time, mas não impede a derrota

No segundo tempo, o time de Ohio segue se atrapalhando no sistema defensivo e apenas James consegue uma boa atuação, enquanto o resto da equipe tem desempenhos medianos e desperdiçando muitas chances de pontuar. Enquanto isso, os Spurs sentem o desfalque de Kawahi Leonard e não fazem um ataque brilhante, mas que funciona com uma bela partida de LeMarcus Aldridge (30 pontos) e equilibrado com uma forte marcação que não deu chances ao adversário, jogando areia no que poderia ser uma grande noite de festa para Lebron, que vive um bom momento mas entra em contraste com o péssimo momento do time, que amargou a 6 derrota seguida.

Destaques da partida

San Antonio Spurs:

LaMarcus Aldridge - 30 pontos, 8 rebotes e 3 assistências.

Dejounte Murray - 19 pontos e apanhou 10 rebotes.

Kyle Anderson - 10 pontos, 12 rebotes e 5 assistências.

Cleveland Cavaliers:

Lebron James - 28 pontos, 9 rebotes e 7 assistências.

Kevin Love - 10 pontos e 11 rebotes

Jae Crowder - 13 pontos e 4 rebotes.