Dos gramados ao vídeo game, como anda a vida de Wendell Lira após o Prêmio Puskas 2015

(Foto: Reprodução/Lance de Craque)

O autor do gol mais bonito do ano de 2015 esteve no estádio Beira-Rio para a terceira edição do Lance de Craque, jogo beneficente organizado pelo argentino D'Alessandro. Wendell Lira mudou o curso de sua vida profissional seis meses após ganhar o prêmio Puskas, tornando-se jogador profissional de vídeo game.

Algumas desilusões pessoais no futebol acompanhadas de frequentes lesões afastaram Wendell Lira dos gramados. Por sua vez, Lira sempre foi apaixonado pelo mundo dos games e após “pendurar as chuteiras” pôde colocar em prática essa paixão.

Wendell Lira se diz tranquilo, feliz e realizado nesta nova etapa de sua vida, agora morando em Porto Alegre:

“Para mim essa nova etapa está sendo bem tranquila. Sempre gostei de Porto Alegre e agora estou morando aqui. Estou Feliz demais, agora estou em casa o tempo inteiro com a minha família. Posso dizer que sou um cara realizado e feliz por fazer algo que eu também amo (jogar vídeo game). Infelizmente as lesões não deixaram eu seguir no futebol, mas hoje posso seguir minha carreira como jogador virtual em casa”, declarou.

O Prêmio Puskas de 2015 foi a maior realização na carreira de Wendell Lira. Na final, o ex-jogador do Goianésia derrotou Florenzi, da Roma e Lionel Messi, do Barcelona. Esse momento ficará para sempre na sua memória:

“O Prêmio Puskas foi muito especial. Ficou marcado na história. Vão se passar muitos anos e não tem como apagar esse momento. Agradeço a todos que votaram em mim e fizeram com que aquele conto de fadas se tornasse realidade”, concluiu.