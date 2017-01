Tite convoca jogadores para 'Jogo da Amizade' em homenagem à Chapecoense

(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Nesta quinta-feira (19), o técnico da seleção brasileira, Tite convocou 23 jogadores para o Amistoso da Amizade entre Brasil e Colômbia. A partida acontecerá no Estádio Nilton Santos, na quarta-feira (25) às 21h45 (horário de Brasília). O evento foi organizado para prestar uma homenagem as 71 vítimas e familiares do acidente do avião que levava a Chapecoense, jornalistas e comissários de bordo rumo à Colômbia na madrugada do dia 29 de novembro de 2016.

A lista formada pelo técnico da seleção brasileira só contou com atletas que atuam no futebol brasileiro. O comandante disse que assim como ele, sua comissão procurou saber sobre as condições físicas dos jogadores, pois atualmente passam pela pré-temporada com os respectivos clubes.

"Eu vou abrir meu coração, a primeira coisa que me vem a cabeça é a homenagem que o Atlético Nacional fez; pensei "não vai colocar muita gente não", quando eu vi o estádio lotado, as ruas próximas lotadas, isso arrepiou. Essa é uma grande oportunidade nossa de mostrar todo afeto, carinho e paixão por uma coisa que não gostaríamos de estar fazendo, mas é importante de se fazer", Tite falou sobre a importância do amistoso.

A seleção brasileira se apresentará na terça-feira (24) pela manhã, realizará um treinamento pela tarde. Após o amistoso, na quinta-feira (26), os atletas já estarão liberados para retornar aos seus clubes.

Ingressos

A venda de ingressos já iniciou no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O valor da entrada está entre R$ 70,00 e R$ 150,00. A abertura para troca em bilheteria física acontece a partir do dia 20 de janeiro, caso ainda exista ingressos à disposição. Àqueles que gostariam de contribuir para a ação poderão adquirir o ingresso solidário, custa R$ 50,00 e a pessoa recebe um certificado de participação e agradecimento.

Ressalta-se que toda a renda líquida do Amistoso da Amizade entre Brasil e Colômbia será revertido para o Associação Chapecoense de Futebol e direcionado as famílias das vítimas do acidente aéreo ocorrido com a delegação do clube que ia para disputa da final do Sul-Americano diante o Atlético Nacional.

Colômbia

O técnico da seleção colombiana, José Pékerman convocou 16 jogadores nesta terça-feira (17) para o amistoso diante do Brasil. Do grupo chamado, o meia Montoya é conhecido pelos vascaínos, o atleta está atualmente no Deportes Tolima. Outros sete jogadores atuam pelo Atlético Nacional, clube o qual a Chapecoense disputaria o título do Campeonato Sul-Americano 2016.

Transmissão

Através de outra forma de contribuir para reconstrução do clube, a CBF liberou a transmissão deste amistoso para os demais veículos de comunicação. A entidade sugeriu as emissoras que repassassem como doações os valores ganhos por propaganda no intervalo de tempo que ocorresse a transmissão da partida.

Destaque

Nas redes sociais, os torcedores montaram uma campanha para convocação de duas figuras importantes da Chapecoense, o goleiro Nivaldo e do meia Nenén. No entanto, ambos não foram chamados para compor o grupo, porém, serão homenageados durante o evento.

Como um destaque na convocação, o atacante Robinho está de volta. A última convocação para seleção brasileira do jogador foi para Copa América de 2015. O atleta do Galo jogará a partida amistosa no dia que completará 33 anos de idade.

Convocados

Goleiros:

Alex Muralha (Flamengo)

Danilo Fernandes (Internacional)

Weverton (Atlético Paranaense)

Zagueiros:

Geromel (Gêmio)

Luan (Vasco)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Victor Hugo (Palmeiras)

Laterais:

Fábio Santos (Atlético Mineiro)

Fagner (Corinthians)

Jorge (Flamengo)

Marcos Rocha (Atlético Mineiro)

Meias:

Camilo (Botafogo)

Diego (Flamengo)

Gustavo Scarpa (Fluminense)

Henrique (Cruzeiro)

Lucas Limas (Santos)

Rodriguinho (Sport)

Walace (Grêmio)

Willian Arão (Flamengo)

Atacantes:

Diego Souza (Sport)

Dudu (Palmeiras)

Luan (Grêmio)

Robinho (Atlético Mineiro)