Gracyanne Barbosa será coroada rainha de bateria de escola do Rio

Foto: Reprodução Facebook

Musa da campeã Portela no último Carnaval, Gracyanne Barbosa, que já desfilou por várias agremiações no Rio, será coroada como rainha de bateria da União da Ilha,a noite deste sábado. O evento, com início previsto para 22h, terá show do cantor Belo e convidados, apresentação da bateria do mestre Ciça, Ito Melodia cantando o samba de 2018, e participação dos segmentos da escola como baianas, passistas e casal de mestre-sala e porta-bandeira.

A União da Ilha apresentará na Marquês de Sapucaí, em 2018, o enredo “Brasil Bom de Boca”, desenvolvido pelo carnavalesco Severo Luzardo. A quadra fica na Estrada do Galeão 322, Cacuia, Ilha do Governador. Os ingressos serão vendidos na portaria por R$ 30. Integrantes das alas de comunidade terão entrada franca mediante apresentação da carteirinha.

No último sábado, a União da Ilha do Governador escolheu a obra da parceria de Ginho, Marcelão da Ilha, Flavinho Queiroga, Júnior, Thiago Caldas, John Bahiense, André de Souza e Prof. Hugo para ser seu samba-enredo no Carnaval 2018. Confira aqui.

Serviço:

Estrada do Galeão 322, Cacuia, Ilha do Governador

Entrada (público geral): 30 reais

Informações de mesas e camarotes no telefone: 3396-8169