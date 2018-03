Vingadores - Guerra Infinita: Chris Pratt vem ao Brasil divulgar o filme

O ator Chris Pratt virá ao Brasil promover o próximo lançamento da Marvel Studios, Vingadores: Guerra Infinita. Ele estará no país na primeira semana de abril para participar de um evento exclusivo.

Confira a sinopse do filme:

Enquanto os Vingadores e seus aliados continuam protegendo o mundo de ameaças muito grandes que nenhum herói consegue enfrentar sozinho, um novo perigo surge das sombras do cosmo: Thanos. Um déspota com má-fama intergalática, sua meta é reunir as seis Joias do Infinito, artefatos de poder inimaginável, e usá-las para infligir sua vontade macabra em toda a realidade. Tudo pelo que os Vingadores lutaram levou a esse momento – e o destino da Terra e da própria existência nunca esteve tão incerto.“

Vingadores: Guerra Infinita chega aos cinemas em 26 de abril de 2018 e Vingadores 4 está marcado para 2 de maio de 2019.

Até lá, confira o trailer do filme: