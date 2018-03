Netflix não poderá mais competir em Festival de Cannes

A Netflix terá que ficar de fora da disputa pela Palma de Ouro no Festival de Cannes. O diretor artístico do evento, Theirry Fremaux afirmou em entrevista ao Hollywood Reporter que embora não possam competir, as produções do serviço de streaming ainda poderão ser exibidas durante o festival.

No ano passado, a organização do festival havia estipulado a regra de que, para concorrer aos prêmios, os filmes Okja e Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe precisavam ficar pelo menos uma semana em cartaz nos cinemas. As produções mencionadas participaram do Festival de Cannes e não cumpriram o combinado, o que fez a organização do evento ser condenada por cineastas franceses e sindicatos, que chegaram a realizar protestos.

Fremaux também revelou que, ao selecionar os filmes Okja e Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe como candidatos a Palma de Ouro na edição anterior, acreditou que poderia convencer a Netflix a lançar estas produções nos cinemas, mas seu pedido foi recusado.

“Eles não entendem que seu modelo é oposto a nós”, disse Fremaux. O diretor também comentou que a Netflix está se propondo a fazer “híbridos”, que não seguem exatamente o formato de televisão, nem o de filme.

Festival de Cannes 2018 vai acontecer de 8 a 19 de maio.