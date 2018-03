Os Incríveis 2 | Novo pôster é divulgado!

Google Plus

A Disney divulgou um novo cartaz de Os Incríveis 2 na qual a família Pêra aparece de férias em uma praia. Todos aparecem com bronzeados por conta do sol, exceto na região dos olhos, que provavelmente estava coberta pela máscara do uniforme deles.

Confira:

Confira a sinopse oficial:

Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

A estreia está marcada para 28 de junho.