Saiu! Novo trailer de The Handmaid's Tale é divulgado; confira

A segunda temporada de The Handmaid's Tale já ganhou seu primeiro trailer! Nesta quarta-feira (28) a plataforma Hulu divulgou as primeiras cenas da nova temporada da série. Baseada em O Conto de Aia, obra de Margaret Atwood, a primeira edição foi publicada em 1985 e sua primeira adapatção foi ao ar em 1990. Entretanto, a obra só ganhou verdadeira força em 2017, com o lançamento da série para TV e streaming.

A série se passa em um futuro não muito distante no que era a Nova Inglaterra, que através de um golpe resultou na criação de Gilead, um regime tirânico em que os homens impõem castigos brutais e o estupro é determinado pelo novo Estado em meio a uma crise de infertilidade. Mostra uma sociedade distópica onde mulheres se tornam propriedade do governo após tragédias ambientais afetaram a taxa de natalidade. Uma sociedade distópica onde mulheres se tornam propriedade do governo após tragédias ambientais afetaram a taxa de natalidade.

Elisabeth Moss interpreta June/Offred, umas das poucas mulheres férteis, denominadas "handmaids" e que adotam o nome de seus "donos" - altos membros do governo -, que, por sua vez, as estupram em uma "política" para aumentar a população mundial.

Os produtores da série produzida pela plataforma de streaming Hulu anteciparam que a nova temporada mostrará novas locações, personagens e reviravoltas na trama, sem deixar de lado o ambiente de terror de Gilead.

Confira o trailer:

A segunda temporada de The Handmaid's Tale chega em 25 de abril. O canal pago Paramount Channel exibe atualmente a primeira temporada no Brasil.