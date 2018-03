O que esperar da segunda temporada de "Desventuras em Série"

Google Plus

Desde 2016, quando a Netflix anunciou que iria fazer uma série baseada na coleção de livros Desventuras em Série (A Series of Unfortunate Events), escrita por Lemony Snicket, pseudônimo de Daniel Handler, todo mundo já ficou animado. Os 13 livros da coleção, que começaram a ser lançados em 1999 e terminaram em 2006, marcaram a infância/juventude de diversas pessoas que cresceram nos anos 2000. Em 2004, foi lançado o filme ‘Desventuras em Série’, estrelado por grandes nomes como Jim Carrey e Meryl Streep, que atingiu ainda mais gente (principalmente por ter passado milhares de vezes na Sessão da Tarde, no caso do Brasil).

É nesse cenário que, no início de 2017, foi lançada a série. Era uma grande responsabilidade, mas a Netflix não decepcionou, nos entregando uma sequência de 13 brilhantes (e, claro, não felizes) episódios. Agora, pouco mais de um ano depois da sua estreia, ‘Desventuras em Série’ ganhará a sua segunda temporada nessa sexta-feira (30) e a expectativa para os novos episódios está alta, porque eles prometem estar ainda melhores que os anteriores.

Série também é narrada pela figura de Lemony Snicket (Imagem: Reprodução/Netflix)

A série é estrelada por Neil Patrick Harris, que interpreta o Conde Olaf e conta a história de três irmãos órfãos: Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, interpretados respectivamente por Malina Weissman, Louis Hynes e Presley Smith. As crianças, que ficam à mercê do Conde Olaf, buscam a solução do mistério que envolve a morte de seus pais em um incêndio.

A primeira temporada trouxe a trama presente nos quatro primeiros livros da coleção. Já a segunda temporada adaptará os cinco livros posteriores (de ‘Inferno no Colégio Interno’ até ‘O Espetáculo Carnívoro’). Assim, considerando o final da primeira temporada, a história dos novos episódios começa exatamente do local onde os antigos pararam, com os Baudelaire sendo deixados em um internato (Prufrock Preparatory School) pelo Sr. Poe (K. Todd Freeman), executor testamentário dos pais das crianças.

Desventuras ainda piores

As imagens da segunda temporada de ‘Desventuras em Série’ e o trailer mostram que, apesar de tudo que os órfãos já passaram, a história ainda vai piorar bastante. Segundo a produção da série, os novos episódios serão mais agitados e terão mais ação, porém serão também mais sombrios e tristes.

Neil Patrick Harris retorna no papel de Conde Olaf (Imagem: Reprodução/Netflix)

Nesse segundo ano, os Baudelaire continuarão na sua saga de fugir do Conde Olaf, que é mostrado como cada vez mais sombrio. De acordo com o que vemos no trailer, ele agora busca conseguir não apenas o dinheiro das crianças, mas também machuca-las de uma forma que antes não era visto.

Além disso, a segunda temporada parece trazer ainda mais mistério, pois os irmãos estão cada vez mais próximos de descobrir detalhes sobre a vida anterior dos pais e da organização que eles faziam parte. Para isso, surge a figura de mais dois personagens dentro do internato: os gêmeos Quagmire, que têm uma história bastante parecida com a dos Baudelaire. Então, juntos, eles tentarão desvendar a história por trás desses acontecimentos estranhos.

No Internato, os Baudelaire viverão ainda mais infortúnios (Imagem: Reprodução/Netflix)

Mais show de Neil Patrick Harris

O Conde Olaf é, sem dúvidas, o personagem de mais destaque durante a primeira temporada. A interpretação exagerada de Neil Patrick Harris é um dos grandes diferenciais, pois o personagem realmente pede isso. Ele é tão relevante na série que não se limita apenas a atuar: Neil Patrick também é um dos produtores e canta a música de abertura da série.

Portanto, nessa trama da segunda temporada, veremos o ator dar mais um show, com ainda mais disfarces e assustando ainda mais os Baudelaire. O trailer nos demonstra mais uma vez que, provavelmente, ele também será o grande destaque da segunda temporada.

Apenas relembrando, ‘Desventuras em Série’ retorna nessa sexta-feira, 30 de março, na Netflix.