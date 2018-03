Legion | O que esperar da segunda temporada

Vivemos num mundo onde as séries baseadas em quadrinho, na qual os super-heróis estão saturadas, possuindo sempre os mesmos super poderes ( saber voar, ter super força). Legion, que estreou em fevereiro do ano passado pelo canal FX, saí dos padrões com heróis que possuem poderes peculiares, tal como, O Artista da memória, os irmãos que vivem dentro do mesmo corpo, o par romântico do David e o próprio Legion.

David Haller (Dan Stevens) é um jovem perturbado que pode ser mais do que apenas um humano. Desde da adolescência, David luta contra problemas mentais e foi diagnosticado com esquizofrenia, sendo submetido a vários hospitais psiquiátricos ao longo dos anos. No entanto, depois de um estranho encontro com um dos outros pacientes, ele se depara com a possibilidade de que as vozes que ele escuta e as visões que tem podem ser reais. Prestes a desistir de descobrir o que há de errado, ele acaba conhecendo a garota dos seus sonhos. Nos quadrinhos, Haller é o filho do Professor Xavier.

O elenco também conta com Aubrey Plaza (Parks and Recreation), Jean Smart (Fargo), Jeremie Harris (Caçada Mortal) e Rachel Keller (Fargo). Plaza vive a Lenny, uma amiga de David que, apesar de ter uma vida cheia de drogas e álcool, sabe que as coisas vão se transformar em breve. Ela é descrita como sendo cheia de otimismo e boas energias, independente de seu exterior durão. Smart é Melanie, uma carinhosa, exigente e inteligentíssima terapeuta com métodos nada tradicionais. Enquanto Harris é Ptonomy, um cínico prodígio que se sente aprisionado em seu passado, e Keller interpretou uma personagem chamada Syd,a personagens que faz parte do par romântico do David, que troca de corpos e não pode ser tocada por ninguém.

O canal ofereceu mais pistas sobre o que esperar com o retorno da temporada 2: "Com David (Dan Stevens) e Oliver (Jemaine Clement) desaparecidos e Farouk (Navid Negahban) solto, a equipe forma uma aliança improvável com Clark (Hamish Linklater) e a organização governamental Divisão III. Enquanto isso, Amahl Farouk está em um novo caminho para atingir o poder infinito e global". Uma história sem ser contada em ordem cronológica dos fatos, já que dá um nó em nossas cabeças (no sentido bom) porque te faz pensar mais. Porque é a estética louca e única que Legion tem.

Muitos fãs esperam que nessa segunda temporada haja as desenvolturas das múltiplas personalidades do David, que é muito frisado nos quadrinhos, e que na primeira temporada só desenvolveram 2 personalidades dele (ele possui 7 personalidades principais), e como ele tem a capacidade de mutilizar a matéria, cada personalidade toma um poder diferente. Por isso ele é um personagem tão importante e tão perigoso.

A partir daqui você pode encontrar spoilers se não assistiu, Cuidado.

Siga por sua conta e risco!

Espero uma ameaça maior nesta temporada, já que o rei das sombras foi sensacional.

E a pergunta que não quer calar: O rei das sombras, é considerado uma personalidade do David ou é apenas uma alusão a personalidade Monstro que ele possui?

Façam seus palpites, até lá, fiquem com o trailer.

No Brasil, a produção chega no dia 3 de abril, às 23, no Fox Premium.