Nada a Perder | A falta de ética que paira na divulgação do filme sobre o bispo Edir Macedo

O filme Nada a Perder: Contra Tudo, Por Todos estreou a pouco mais de uma semana e já é um dos títulos mais polêmicos da história do cinema nacional. Antes mesmo de estrear o filme já havia vendido 4 milhões de ingressos, maior índice de pré-venda da história do cinema brasileiro e maior bilheteria do ano entre filmes nacionais. Mas acontece que essa marca veio repleta de polêmicas.

Sessões esgotadas, salas vazias

Com todos os assentos vendidos, era de se esperar lotação em grande parte das salas com a exibição do filme, mas diversas dessas salas estavam com pouquíssima gente. Não dá para ter uma noção exata de quantas pessoas assistiram ao filme, pois os cinemas só costumam contabilizar os ingressos vendidos, e não a ocupação nas salas.

Foto feita em uma exibição do filme em um cinema no Rio de Janeiro (Foto: R. T. Watson/Bloomberg)

Além disso, várias pessoas relataram ver gente distribuindo ingressos do filme para as pessoas, dentro de um plástico com um lenço da Igreja Universal do lado. Vários bilheteiros inclusive tiveram problemas em segurar as filas das sessões, pois tinham que retirar todos os ingressos do plástico antes de dar acesso aos espectadores.

Suposto áudio de pastor implorando para fiéis assistirem ao filme

Vazou um suposto áudio onde um pastor praticamente implora aos fiéis para irem ver o filme, dizendo ser uma missão designada a eles fazer com que o filme bombe. O suposto pastor ainda fala para levarem alguém, e quem já viu, fosse ver novamente.

Diversas caravanas da Igreja Universal já foram ver ao filme, e em uma delas, uma testemunha disse ouvir um pastor falando: "eu avisei que ia fazer todos vocês virem assistir a esse filme".

Nota máxima no IMDB

Inacreditavelmente, 'Nada a Perder' se encontrava com uma nota 10 no IMDB, um dos sites maior referência em cinema, com mais de 14 mil votos. Os filmes mais bem avaliados da história do IMDB são Um Sonho de Liberdade e O Poderoso Chefão, ambos com um 9.2. É no mínimo estranho que um filme que acabou de estrear e com críticas bem negativas repleto de notas 10, mas ainda não sabemos de onde vem todas essas notas.

Tudo isso acaba ferindo todas as normas de ética, tanto por publicidade enganosa, quanto por aproveitamento ideológico para lucrar. O que já havia sido feito em 2016 no filme Os Dez Mandamentos, agora foi bem mais longe. Resta ficar ligado nos próximos capítulos dessa história, e saber se o Conselho Nacional de Auto Regulamentação (CONAR) vai tomar alguma providência.

'Nada a Perder' segue em cartaz nos cinemas brasileiros.