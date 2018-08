‘Elvis 68 – Comeback Special’ chega às salas da Cinemark para sessão única

O filme mostra uma das apresentações mais icônicas do astro Elvis Presley em sua volta aos palcos, em 1968. A apresentação foi feita para um Canal de TV e mostra o cantor em uma das suas melhores fases. Muitos afirmam que esse momento foi um tipo de volta triunfal de Elvis Presley, que teve início no começo de 1967 com o lançamento do disco How Great Thou Art.

Além do show produzido para a TV americana, o filme mostra os bastidores e a preparação do cantor para a apresentação e possui entrevistas exclusivas com Steve Binder, produtor do show; e Priscila Presley, ex-mulher do cantor.

Integrando a programação de conteúdos especiais da Cinemark, ‘Elvis 68 – Comeback Special’ chega aos complexos da rede no dia 16 de agosto, em sessão única, às 20h. Produzido para exibição na emissora norte-america NBC, o especial mostra o retorno do Rei do Rock aos palcos depois de uma pausa de sete anos para se dedicar ao mundo do cinema.

O filme poderá ser conferido em 42 cinemas em todo o Brasil. Os preços dos ingressos variam entre R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), para salas comuns, e R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), para salas Prime, e podem ser adquiridos no site da Rede (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias dos cinemas participantes. Clientes Cinemark Mania têm 50% de desconto no preço da entrada.