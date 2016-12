Chaos Walking – Tom Holland poderá se juntar ao elenco do longa com Daisy Ridley

(foto:divulgação)

Chaos Walking, longa que adaptará o livro para jovens adultos escrito por Patrick Ness, deve contar com Tom Holland em seu elenco. De acordo com o Hollywood Reporter, o jovem ator estaria negociando para protagonizar o filme junto de Daisy Ridley.

Doug Liman (No Limite do Amanhã, Gambit) comandará a produção, que é ambientada em uma distopia futurística, quando os humanos colonizaram outro planeta e uma infecção generalizada fez com que todos os pensamentos se tornassem audíveis. Quando um ditador resolve controlar todos os assentamentos da humanidade em meio a uma guerra contra a raça nativa do local, resta a um jovem impedir que o planeta seja destruído. O livro foi adaptado por Charlie Kaufman (Brilho Eterno de Uma Mente sem Lembranças), e James Linden (Jogo do Dinheiro) é o roteirista. O longa ainda não possui uma data de lançamento definida.