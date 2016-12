Live-Action "Barbie" deve ser protagonizada por Amy Schumer

(foto:divulgação)

A comediante Amy Schumer está negociando para protagonizar o longa com atores da boneca Barbie, segundo o Hollywood Reporter.

A Sony Pictures contratou Bert Royal, Hillary Winston e Lindsey Bear para fazerem diferentes roteiros para o longa (após o roteiro entregue por Diablo Cody não ter agradado muito) em dezembro de 2015. O vencedor foi o de Winston e seu roteiro será reescrito por Schumer e sua irmã, Kim Caramele.

A primeira tentativa de levar um live-action da boneca mais famosa do mundo para os cinemas foi feita pela Universal Pictures em 2009, mas o longa foi cancelado.

Schumer recebeu algumas críticas e muitos insultos nas redes sociais quando a notícia de que ela poderia interpretar a Barbie foi divulgada. Vários insultos foram postados no seu perfil do instagram, porque a atriz está "fora dos padrões físicos" para interpretar a boneca. Mas a comediante parece não se importar com isso e respondeu na mesma rede social "sou forte e tenho orgulho".

O filme ainda precisará definir um diretor, ou seja, a data de estreia definida inicialmente para maio de 2017 será alterada.