Elenco de 'Internet – O Filme' protagoniza novo trailer de segurança da Rede Cinemark

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Sim! Os influenciadores digitais mais queridos do Brasil saíram das redes sociais para participar do longa-metragem “Internet - O Filme”, que chega às telonas de todo o país em 23 de fevereiro. Enquanto o filme não estreia, Pathy dos Reis, Cauê Moura, T3ddy e Cellbits estrelam no cinema o novo trailer de segurança da Rede Cinemark, que começa a ser exibido nesta semana, em mais de 80 complexos da rede no país.

No vídeo, os jovens estão comendo pipoca, bebendo refrigerante e, de quebra, dão dicas bem importantes aos espectadores: desligue o celular, não filme ou fotografe durante a sessão, em caso de incêndio, extintores e a brigada de incêndio estão disponíveis. Ao término da sessão, verificar se não esqueceu nenhum pertence pessoal na sala e, de quebra, jogar o lixo na lixeira. Confira o vídeo:

Com roteiro de Rafinha Bastos, Dani Garuti e Mirna Nogueira, o longa-metragem é uma produção Paris Produções, com coprodução Televisa e distribuição Paris Filmes.

“Internet – O Filme” traz às telas do cinema a espontaniedade das redes sociais, com suas principais estrelas. Em oito histórias, a comédia apresenta diferentes tramas que revelam o outro lado da fama na internet. A partir de um encontro em uma convenção de youtubers, os personagens vivenciam momentos de descobertas, ira, equívocos, raiva, inveja e confusões em busca pela fama.

Além dos principais influenciadores digitais do Brasil, o elenco reúne os apresentadores Raul Gil e Palmirinha, além dos atores Tuna Dwek, Paulinho Serra, Polly Marinho, entre outros.