Confira a lista de indicados para o SAG Awards 2017

SAG AWARDS 2017 (foto: Reprodução/SAG)

Em uma pequena cerimônia com transmissão ao vivo direto de Hollywood, o Sindicato dos Atores anunciou os indicados ao SAG Awards 2017, que premia os melhores do ano na televisão e do cinema.

A Netflix conseguiu 17 indicações nessa premiação, enquanto a HBO, que costuma ser a campeã das indicadas, conseguiu 13 nomeações.

Novidades como The Crown e Stranger Things conseguiram indicações nas categorias principais, junto com a já clássica House of Cards, de Kevin Spacey e Robin Wright.

This Is Us marca o retorno da NBC às grandes premiações, já que a emissora não tem uma produção indicada há alguns anos. Westworld, a grande sensação da HBO em 2016, considerada a melhor estreia do canal desde Game Of Thrones, também conseguiu indicações nas categorias principais.

Confira a lista completa de indicados ao SAG Awards, que acontece dia 29 de fevereiro, transmitida no Brasil pela TNT:

Melhor elenco de Cinema

Capitão Fantástico

Fences

Estrelas Além do Tempo

Manchester à Beira-Mar

Moonlight

Melhor atriz de Cinema

Amy Adams – A Chegada

Emily Blunt – A Garota no Trem

Natalie Portman – Jackie

Emma Stone – La La Land: Cantando Estações

Meryl Streep – Florence, Quem é Essa Mulher?

Melhor ator de Cinema

Casey Affleck – Manchester à Beira-Mar

Andrew Garfield – Até o Último Homem

Ryan Gosling – La La Land: Cantando Estações

Viggo Mortensen – Capitão Fantástico

Denzel Washington – Fences

Melhor atriz coadjuvante – Cinema

Viola Davis – Fences

Naomie Harris – Moonlight

Nicole Kidman – Lion

Octavia Spencer – Estrelas Além do Tempo

Michelle Williams – Manchester à Beira-Mar

Melhor ator coadjuvante – Cinema

Mahershala Ali – Moonlight

Jeff Bridges – A Qualquer Custo

Hugh Grant – Florence, Quem é Essa Mulher?

Lucas Hedges – Manchester à Beira-Mar

Dev Patel – Lion

Melhor elenco de série dramática

The Crown

Downton Abbey

Game of Thrones

Stranger Things

Westworld

Melhor atriz de série dramática

Millie Bob Brown – Stranger Things

Claire Foy – The Crown

Thandie Newton – Westworld

Winona Ryder – Stranger Things

Robin Wright – House of Cards

Melhor ator de série dramática

Sterling K. Brown – This Is Us

Peter Dinklage – Game of Thrones

John Lithgow – The Crown

Rami Malek – Mr. Robot

Kevin Spacey – House of Cards

Melhor elenco de série cômica

The Big Bang Theory

Black-ish

Modern Family

Orange Is The New Black

Veep

Melhor atriz de série cômica

Uzo Aduba – Orange Is The New Black

Jane Fonda – Grace & Frankie

Ellie Kemper – Unbreakable Kimmy Schmidt

Julia Louis – Dreyfus – Veep

Lily Tom – Grace & Frankie

Melhor ator de série cômica

Anthony Anderson – Black-ish

Tituss Burgess – Unbreakable Kimmy Schmidt

Donald Glover – Atlanta

William H. Macy – Shameless

Jeffrey Tambor – Transparent

Melhor atriz em minissérie ou filme feito para a TV

Bryce Dallas Howard – Black Mirror

Felicity Huffman – American Crime

Audra MacDonald – Lady Day at Emerson’s Bar & Grill

Sarah Paulson – The People vs O.J. Simpson: American Crime Story

Kerry Washington – Confirmation

Melhor ator em minissérie ou filme feito para a TV

Riz Ahmed – The Night Of

Sterling K. Brown – The People vs O.J. Simpson: American Crime Story

Bryan Cranston – All The Way

John Turturro – The Night Of

Courtney B. Vance – The People vs O.J. Simpson: American Crime Story