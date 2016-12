Ignorados no Globo de Ouro, protagonistas de House of Cards são indicados ao SAG Awards 2017

Kevin Spacey e Robin Wright (foto:reprodução/Coletiva Netflix)

Após a notada ausência dos nomes de Robin Wright e Kevin Spacey entre os indicados da próxima edição do Globo de Ouro, o Sindicato dos Atores colocou novamente os intérpretes de Claire e Frank Underwood entre os melhores do ano no SAG Awards 2017.

Esta é a quarta vez que Kevin Spacey é indicado na categoria de Melhor Ator em Série Dramática por Frank Underwood no SAG Awards, tendo vencido em 2015 e 2016. Robin Wright já foi indicada outras duas vezes pela protagonista implacável de House of Cards, mas ainda não conquistou a estatueta.

Em 2016, Spacey recebeu a estatueta de uma animada Prianka Chopra. A atriz não conseguiu esconder que “o presidente que a América merece” era seu favorito na categoria. No discurso de aceitação, agradeceu muito ao criador da série Beau Willimon, seus colegas de elenco, seus parceiros de trabalho e falou sobre a sua teoria da relatividade: “quando estamos dentro de um elevador, não sabemos se estamos subindo ou descendo. Mas, neste momento, eu sinto que realmente estou subindo. Muito obrigado”.

Confira quem são os indicados junto com Robin e Kevin nas categorias:

Melhor ator em série dramática

Sterling K. Brown - This Is Us

Peter Dinklage - Game of Thrones

John Lithgow - The Crown

Rami Malek - Mr. Robot

Kevin Spacey - House of Cards

Melhor atriz em série dramática

Millie Bob Brown - Stranger Things

Claire Foy - The Crown

Thandie Newton - Westworld

Winona Ryder - Stranger Things

Robin Wright - House of Cards