Indicada ao Globo de Ouro, Transparent está disponível no Brasil pela Amazon Prime

Google Plus

Transparent está disponível no Brasil (foto:Amazon)

Serviço de streaming da Amazon, o Amazon Prime Video acaba de chegar ao Brasil, com séries originais premiadas no seu catálogo e alguns filmes de sucesso disponíveis para assistir online.

Semelhante à plataforma da Netflix, as produções da Amazon Prime podem ser assistidas online em qualquer dispositivo, computador, Smart TV ou smartphones. Seu catálogo chega ao Brasil bem reduzido, se comparado ao da Netflix e da própria Amazon Prime norte-americana.

Uma das produções originais mais famosas da Amazon Prime é a série Transparent, uma comédia-drama, protagonizada por Jeffrey Tambor, já conquistou 2 Globos de Ouro e Prêmios Emmy de melhor série e melhor ator.

Transparent fala sobre um pai de família que se assume transexual e passa a se chamar Maura. O produtor da série, Rhys Ernst, disse ao jornal O Globo o quanto a série tem sido importante para a cultura pop. “Transgêneros vem sendo mal representados na mídia, como monstros, vítimas, trabalhadores do sexo, serial killers ou como se fossem piada. É um histórico muito negativo. A mudança acabou de começar, lentamente. Tivemos muita sorte de fazer parte do começo da conversa e ajudando a mudar a perspectiva”. Esta é a chance dos brasileiros assistirem (legalmente) essa produção tão premiada.

Outras produções da Amazon Prime, como Mozart in the Jungle e Alpha House já são ou foram exibidas no Brasil na tv por assinatura. A nova plataforma de streaming dá 7 dias grátis para experimentar o serviço por assinatura.

Assista ao trailer de Transparent, disponível na Amazon Prime:

.