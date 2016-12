CRÍTICA: The Flash 03x09 - The Present

(foto:divulgação)

O último episódio dessa primeira metade da temporada enfim estreou e bastante coisas ocorreram, mas já posso antecipar que essa middeason finale mostrou-se superior às anteriores. Para quem não se recorda, na excelente midseason finale da season 1, foi descoberta a identidade do Flash Reverso e também que Ronnie havia sobrevivido à explosão do acelerador de partículas, demonstrando pela primeira vez suas habilidades como Nuclear/Firestorm. Já na season 2, a pior entre as três, teve somente a aparição dos Rogue Mago do Tempo, Trapaceiro e Capitão Frio, que fugiu e posteriormente ingressou no time de heróis disfuncionais em Legends of Tomorrow.

O episódio dá seguimento à história que foi pausada depois do sétimo episódio com o grande crossover da semana anterior. Barry enfim conseguiu redimir-se com o seu núcleo e suas desavenças com Cisco também foram resolvidas. Chegou então o momento de tomarmos conhecimento da real trama de Julian e também a hora de Tom Felton se destacar com um roteiro todo focado em seu personagem. Bastante coisa foi solucionada já neste episódio, coisas que não imaginava que ocorreriam tão rápido, como a descoberta de sua identidade como Doutor Alquimia para os outros, assim como Barry revelando-se como Flash pra ele. A surpresa ocorreu devido ao apagões que Julian tem como Alquimia, demonstrando que o investigador não é um antagonista propriamente dito. Já havia dito anteriormente que a interação entre Grant e Tom em cena é ótima e o desenvolvimento da trama tem confirmado isso. Tom está tendo a oportunidade de evoluir, e estou apreciando a maneira como os roteiristas estão trabalhando com ele. Demonstra um cuidado especial com o personagem e com o seu intérprete que é tão amado por uma geração que o conheceu no cinema. E aqui em The Flash, podemos presenciá-lo ainda mais como ator.

Outro com quem Grant possui uma ótima interação em cena é John Wesley Shipp, que em todos os episódios que contam com a sua participação, seja como pai de Barry no primeiro ano, seja como Jay Garrick atualmente, proporciona excelentes sequências ao programa. Sua orientação ou auxílio tem deixado saudades já que o personagem tem participado pouco, mas foi uma boa inclusão nesse episódio. A boa notícia é que o ator participará mais ativamente na outra metade dessa season, podendo desempenhar um papel fundamental para os próximos passos de Barry.

Savitar retornou e atacou a cidade novamente, além de bastante coisa a respeito dele ter sido descoberta: Sua real meta (a mensagem do Barry do futuro introduzida em Legends of Tomorrow liga-se à este fato) e de que maneira ele planeja atingi-la. Também foi revelado que Savitar encontra-se diretamente relacionado à Pedra Filosofal, o que deixou uma abertura para o time Flash poder revidar o deus da velocidade. A computação gráfica utilizada nas sequências de ação envolvendo Savitar tiveram uma grande evoluída em comparação com a usada no sétimo episódio. Ela ainda pode evoluir mais, mas já foi uma melhora.

Barry Allen viajou ao futuro por intermédio da Força de Aceleração pela primeira vez na série, diferentemente do que sempre foi demonstrado no programa, com o Flash voltando ao passado. Isso possibiliza uma extensa gama de possibilidades para os roteiristas trabalharem histórias inéditas ligadas à viagem no tempo. E a primeira consistirá na que dará continuidade ao trajeto da outra metade da season, agora que Barry descobriu que Iris será morta por Savitar daqui à 5 meses. O protagonista mal solucionou seus problemas com o passado, e atualmente sua pendência chegará do futuro. Quem falou que é simples ser o homem mais rápido vivo?

Mas nem tanto assim, já que Wally mostrou-se muito mais veloz do que Barry era no início da série. Este também foi o episódio que enfim tivemos o nascimento do Kid Flash, já que Wally ganhou como presente de natal o uniforme do novo velocista de Central City. Agora precisaremos aguardar até janeiro para assistirmos a dupla correndo por aí.

Acredito que o elenco de The Flash possua as melhores interações dentro das séries DC da CW. E isso foi mostrado muito bem nas últimas cenas do episódio no clima festivo de natal na residência dos West. Seja Joe e seus dois filhos, Iris e Barry, O novo Wells HR com Cisco, Seja Caitlin com Cisco e atualmente Julian e Barry. Um breve período de tranquilidade para os personagens que, nos últimos meses, tiveram de lidar com inúmeros obstáculos.

“The Present” superou o nível desse novo ano e foi bem sucedido em manter aquela atmosfera da season 1 que os últimos episódios pretenderam buscar. Apesar do “encerramento” exibido aqui, estamos torcendo para que a segunda metade da nova season consiga manter a qualidade e proporcione novos desafios tanto para os atores e roteiristas como para os personagens e arcos. Agora é aguardar até janeiro para assistirmos novos episódios.

PS1: “Cantarolando na chuva. Que merda”. HR hilário como sempre.

PS2: Boas festas natalinas e um excelente ano novo, pessoal!

Teorias:

Savitar profetizou a respeito do futuro de três personagens, que imagino que irá ocorrer até o final do novo ano. Um já foi revelado neste episódio mesmo de quem se trata. Então vejamos as teorias:

- Um os trairá: Poderia ser Caitlin tornando-se a Killer-Frost/Nevasca? Ou quem sabe Cisco? Enquanto Julian não for completamente confiável, imagino que ele não se encaixará nesse seguimento.

- Um cairá: Com a viagem de Barry ao futuro já descobrimos que trata-se de Iris. Então o questionamento é: Ela irá ser assassinada de fato ou Barry irá conseguir impedir seu assassinato? Outro personagem irá morrer no lugar dela?

- Um irá sofrer com um destino pior que o falecimento: Poderá tratar-se de Barry, haveria alguma relação com a mensagem do futuro enviada por ele?

Lista de referências:

O nome inteiro de Julian foi descoberto nesse episódio: Julian Albert Desmond. Nas HQ’s, a identidade de Doutor Alquimia é Albert Desmond, como mencionado nas análises passadas. Assim como também foi o primeiro episódio no qual o nome da pedra foi revelada: Pedra Filosofal, também como mencionei nas outras reviews.

Esse foi o primeiro episódio em que os experientes John Wesley Shipp e Mark Hamill, respectivamente, Jay Garrick e Trapaceiro, atuaram em conjunto, reprisando seus personagens do antigo seriado dos anos 90, The Flash.

Quando Barry viaja ao futuro, podemos ver uma notícia na televisão na qual Jared Morillo é preso pela polícia com o auxílio do Flash. Nas HQ’s, o antagonista Saqueador (Plunder, no original) é um assassino de uma realidade alternativa, sendo a contraparte do policial Jared Morillo do universo oficial.

Nesta mesma sequência do futuro, Barry encontra-se na Rua Infantino, homenageando Carmine Infantino, um icônico quadrinista que desempenhou um papel essencial ilustrando Flash na Era de Prata das HQ’s.

A clássica frase da série “Run, Barry, run!” foi reutilizada novamente nessa nova seeason. HR a usa com Wally, falando: “Run, Wallace, run!”

52 Spoit It: O número 52 foi utilizado em duas cenas nesse episódio. Primeiro, no momento em que presenciamos Julian preso na cela 52 no Star Labs. Posteriormente, quando Barry encontra-se no futuro, a notícia que ele assiste pela televisão está sendo transmitida pelo canal 52.

Citações Nerds de Cisco Ramon:

“(Falando com Caitlin) Nós vamos virar o Grinch esse ano?”

“É assustador. Assustador como em Indiana Jones que derrete sua cara” – Os Caçadores da Arca Perdida (1981)

Wally sugerindo: “Por que não a enterramos de volta?”. Cisco responde: “Uh-hum, Jumanji”. – Jumanji (1995)