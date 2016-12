CRÍTICA: Com o alto hype pelo filme, a série The Exorcist é esquecível e genérica

(FOTO: Divulgação/Fox)

A série The Exorcist começou com um hype gigantesco por conta do filme de mesmo nome de 1973. Muita gente pensa que se trata de um remake, mas é uma sequência, e a Fox ainda não confirmou se teremos ou não uma segunda temporada, são bem grandes as chances de cancelamento. Mas chegou a hora de falar se a série faz ou não jus ao filme.

A história se passa anos depois dos eventos do filme, seguindo a mesma fórmula da filha possuída e do Padre que vai em busca de tentar o exorcismo sem a permissão da igreja.

A série tem um problema sério de ritmo. Ela perde muito tempo com plots desnecessários que não agregam em nada pra trama, e aproveita pouco os momentos que realmente interessam. Os 10 episódios poderiam facilmente ser reduzidos pra uns 6 ou 7.

A maquiagem e a ambientação funcionam bem. A série consegue passar um ambiente mórbido e sombrio, e as lesões, principalmente no rosto da Casey, são muito bem feitas. Não podemos falar o mesmo dos efeitos visuais, que sempre que utilizados são totalmente artificiais e bizarros.

A fotografia tem suas qualidades, eu gosto da paleta de cores cinzenta e alguns enquadramentos, mas em alguns momentos eles recorrem pro uso da câmera tremida e fica difícil acompanhar o que acontece em cena. A trilha sonora tem limitações, mas funciona.

O roteiro é muito simples, os personagens são rasos e artificiais. Não existe criação de atmosfera de terror aqui. Cenas que deveriam deixar o espectador aflito não causam nada, e isso causa desinteresse. Tem uns dois bons plot twists que empolgam no momento, mas que não são bem aproveitados.

As atuações também não ajudam, parece um elenco desinteressado em atuar, quase ninguém convence aqui. O Alfonso Herrera, apesar de não brilhar, é o único que consegue entregar um arco dramático sem ficar exagerado. Já o Ben Daniels está aceitável, bem longe dos seus melhores trabalhos, mas ainda consegue se destacar pois o restante do elenco fica bem abaixo da média.

The Exorcist é uma série simples, não traz nada de inovador e fica bem abaixo do filme base.

NOTA: 5.9