Transformers: O Último Cavaleiro contará com robô submarino e o retorno dos Dinobots

Transformers: O Último Cavaleiro contará com o retorno dos Dinobots – dessa vez mais com mais personalidade – e um robô submarino. Foi o que prometeu o produtor Lorenzo Di Bonaventura em uma entrevista concedida ao Collider.

De acordo com o produtor, uma das vontades do time era achar uma maneira de fazer Grimlock e outros robôs dinossauros retornarem, após eles terem sido introduzidos no filme anterior. Para Di Bonaventura, Grimlock não possuiu espaço suficiente no quarto longa e retornará com mais personalidade. Minidinossauros também irão aparecer no filme, pequenos tiranossauros que ainda não aprenderam a cuspir fogo direito – o que implica na possibilidade de presenciarmos a pré-história no longa (já que cenas no passado são frequentes).

O longa também irá ganhar um robô novo, que mora debaixo d’água, e irá mostrar a história dos Primes e a criação dos Transformers, como dividiram-se e se tornaram rivais: “É Megatron antes de ele se tornar Megatron, e Optimus antes de se tornar Optimus”.

O elenco conta com Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Anthony Hopkins, Jerrod Carmichael e Stanley Tucci. O ator chileno Santiago Cabrera dará vida a Santos, um militar brasileiro de uma força-tarefa paramilitar de resposta a ocorrências envolvendo Transformers.

Roteirizado por Akiva Goldsman, Transformers: The Last Knight é dirigido por Michael Bay e chegará aos cinemas em 22 de junho de 2017.