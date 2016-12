Donald Glover, o Childish Gambino, lançou seu novo disco, Awaken, My Love!

(foto:divulgação)

Childish Gambino, como Donald Glover é conhecido no segmento musical, divulgou na segunda-feira (5) seu novo disco, Awaken, My Love!

Assista um clipe dele:

Formado por onze faixas, o álbum mostra uma boa mescla entre hip hop, funk e outros gêneros e apresenta boa ecleticidade do músico também famoso por sua carreira como ator, em Community e que já foi escolhido para interpretar Lando Calrissian no filme que contará a história de Han Solo.

"É muito louco. Não sei... Eu me sinto muito honrado. É um negócio grande mesmo", contou Donald a respeito de interpretar o icônico personagem de Star Wars.

O ator também participará do novo filme do Homem-Aranha que será produzido pela Marvel Studios em parceria com a Sony chamado "Spider-Man: Homecoming". Porém, seu papel ainda não foi revelado. Vale destacar que Glover foi a inspiração visual para o personagem Miles Morales que foi a encarnação mais recente do héroi no universo Ultimate, além de tê-lo dublado na animação de mesmo nome.