Ocean’s Eight | Damian Lewis está em negociações para interpretar o antagonista do novo longa

(foto:divulgação)

Damian Lewis (Homeland) poderá ser o antagonista de Ocean’s Eight, versão protagonizada por mulheres de Onze Homens e Um Segredo, segundo informações da Variety.

De acordo com o site, Lewis já encontra-se na última fase das negociações para juntar-se ao filme, porém nenhum detalhe sobre seu personagem, além dele ser o antagonista, foi divulgado.

Rihanna, Sarah Paulson, Mindy Kalling, Sandra Bullock, Cate Blanchett e Helena Bonham Carter compõem o elenco de Ocean’s Eight, que será uma continuação dos longas anteriores. Bullock fará o papel da irmã de Danny Ocean, personagem interpretado por George Clooney.

Na trama, ela contará com o auxílio de seu braço direito (Blanchett, em um papel semelhante ao de Brad Pitt), para compor um time de ladras para furtar um colar do baile do MET e incriminar o antagonista que é o proprietário da galeria. O filme está previsto para estrear em junho de 2018.