Westworld | Filmagens da season 2 só começarão na metade de 2017, de acordo com Ed Harris

A season 2 de Westworld só estreará na HBO em 2018, porém, de acordo com o ator Ed Harris [através de entrevista concedida ao Entertainment Weekly], as filmagens só ocorrerão na metade de 2017.

“Eu sei que faremos uma segunda temporada, os showrunners Lisa Joy eJonathan Nolan farão dez episódios. Provavelmente a produção não começará até junho ou julho. Eles parecem muito animados para isso, mas não tenho ideia alguma do que acontecerá.” Os produtores já falaram sobre a escolha de pular um ano nas filmagens.

Westword é exibida pela HBO no Brasil.

A série é baseada no filme homônimo de 1973, sobre um parque temático com androides extremamente reais, onde milionários pagam fortunas para viver todas as suas fantasias. Jonathan Nolan divide os créditos da criação com sua esposa, a roteirista Lisa Joy. Westworld ainda tem produção de J.J. Abrams. A HBO anuncia um total de 5 temporadas para a produção.

Westworld conta com o brasileiro Rodrigo Santoro no elenco, que disse, em entrevista ao G1, que se surpreendeu bastante durante as gravações, já que os atores não recebiam o roteiro completo, como acontece normalmente nas produções. Tudo era segredo e ele mesmo não sabia o que poderia acontecer com seu personagem. Santoro vive um dos anfitriões do parque, Hector Escaton, um bandido do velho oeste.

