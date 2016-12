Atriz Carrie Fisher, a Princesa Leia de Star Wars morre aos 60 anos

Carrie Fisher (foto:Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

Poucos dias após sofrer um ataque cardíaco durante uma viagem de avião de Londres para Los Angeles, a atriz Carrie Fisher, a princesa Leia da franquia Star Wars faleceu, aos 60 anos de idade. De acordo com o site TMZ, ela nunca voltou a ter consciência após o ataque no avião.

Fisher se tornou um ícone de uma das franquias mais famosas do cinema. Ela se juntou à história quando tinha apenas 19 anos, mas trabalhou em dezenas de outros filmes e projetos para a televisão. Escreveu oito livros e sempre foi uma das figuras mais interessantes do mundo do entretenimento, com várias frases polêmicas ditas durante toda a sua carreira.

Para Carrie Fisher, o riso era uma terapia. Filha de dois artistas, a atriz Debbie Reynolds e o cantor Eddie Fisher, nos últimos anos, fez de tudo para mostrar que a Carrie era muito maior que a Princesa Léia, sendo sempre divertida e muito franca em suas entrevistas. "Eu sou transparente sobre todas as coisas porque elas estão lá de qualquer maneira", disse ela para a revista New York em 2009.