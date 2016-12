Confira cena extra de Carrie Fisher em 'Star Wars: O Despertar da Força'

Carrie Fisher em O Despertar da Força (foto: Lucas Film)

Parece que uma das melhores cenas de Carrie Fisher como a princesa Leia de Star Wars foi deixada de fora do filme O Despertar da Força. Após o anúncio da morte da atriz, foi divulgada no twitter uma cena onde a princesa diz a um soldado da Resistência que entre em contato com o senado para que tomem medidas contra a Primeira Ordem.

"Nem todos os senadores acham que sou louca. Mas eu realmente não me importo". É uma cena que dura menos de 15 segundos, mas mostra um pouco da força que Ciarrie Fisher deu À princesa Leia ao longo de três décadas da saga.

Confira essa rápida cena de Star Wars: O Despertar da Força:

Leia também: Carrie Fisher morre aos 60 anos de idade