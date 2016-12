As 10 melhores séries de drama de 2016

Eu achava que seria fácil montar uma lista com as 10 melhores séries do ano, mas de fácil isso aqui não foi nada. Foram várias mudanças até eu chegar a esse resultado, então sinta-se livre para discordar e montar a sua lista também.

Aqui, eu cito apenas séries de drama. Comédias e minisséries ficarão para outra lista. Foi a melhor forma que eu consegui de ser justo com grandes produções que ficariam de fora. Então, vamos a nossa lista:

10. Stranger Things (Netflix)

Uma série estreante com um grande clima de nostalgia usada a seu favor, homenageando vários filmes dos anos 70 e 80. Também responsável pela revelação de Millie Bobby Brown e o ressurgimento de Winona Ryder. E Stranger Things com certeza foi a série que ganhou seu público mais rapidamente, na primeira semana de seu lançamento não se falava de outra coisa. Merece o nosso 10º lugar na lista.

9. This is Us (NBC)

Mais uma série estreante, é uma das produções mais bonitas da fall season, cada episódio nos entrega uma lição diferente sobre relações, sejam elas familiares, amorosas ou profissionais. A trilha sonora é espetacular, e não vai ser surpresa você se pegar chorando durante os episódios. Vale o 9º lugar aqui.

8. House of Cards (Netflix)

O quarto ano de House of Cards manteve o alto nível da série. Foi uma temporada onde mais brilharam a relação entre Claire e Frank do que todo o contexto político, foi tudo muito palpável para o público se envolver ainda mais com o casal. Um show de atuação dos protagonistas e um espetáculo visual a parte, merece a 8ª posição.

7. The Americans (FX)

A brilhante série do canal FX não poderia ficar de fora da lista. Mais do que uma história de espiões, a série humaniza seus personagens, os conflitos familiares ganham a mesma importância que os conflitos externos. Com atuações impecáveis e roteiro muitíssimo bem escrito, The Americans garante o 7º lugar na lista.

6. Better Call Saul (AMC)

A sucessora de Breaking Bad chegou para seu segundo ano apostando mais uma vez no minimalismo. O mais interessante aqui, é que a série não tem momentos grandiosos, mas ainda assim consegue causar um enorme impacto em seus pequenos conflitos. Além do mais, a série dosa com maestria o drama e a comédia e sabe desenvolver seus personagens como ninguém. É uma série indispensável para os fãs de Breaking Bad e só tem a crescer com o tempo. Vale o 6º lugar aqui.

5. Mr. Robot (USA)

Essa é uma série que não se preocupa em dar tudo mastigadinho para o espectador, muito pelo contrário, quanto mais confuso ela deixa, mais estamos na certeza de que ela está fazendo o trabalho certo. Mr. Robot nos coloca por dentro da cabeça confusa do Elliot, criando uma conexão forte com o personagem e o enredo. Show de atuação de Rami Malek e fotografia impecável com um belíssimo uso das paletas de cores. Merece o 5º lugar da lista.

4. The Crown (Netflix)

É a série mais cara da Netflix e não é por acaso. The Crown nos conta parte da vida da Rainha Elizabeth II desde a sua posse, com flashbacks do passado. Mas não se enganem, a série é muito mais do que uma simples biografia. É difícil achar um defeito aqui, tudo é realizado com o máximo de cuidado possível. Da fotografia ao design de produção, da trilha sonora aos trabalhos de atuação, tudo é impecável. Também é uma série que não se acomoda em mostrar só os lados positivos do reinado, também mostra as falhas e isso ajuda demais a humanizar a personagem. Merece o 4º lugar da lista.

3. Outlander (Starz)

Essa é uma série que eu levo no coração. Romance, guerra, drama e fantasia, está tudo aqui! Seu segundo ano foi recheado de momentos emocionantes, diálogos pesados e o puro sentimento de amor. Um vilão sádico entregue com maestria por Tobias Menzies e o casal de protagonistas com maior química dos últimos anos na tv. Sem falar nos aspectos técnicos da série, que sabe ser sutil quando tem que ser, e sabe ser pesada quando tem que ser. Outlander abre o nosso pódio de 2016 com o 3º lugar na lista.

2. Westworld (HBO)

Westworld é a mais nova obra prima que surgiu esse ano. Um roteiro muitíssimo bem escrito, com personagens complexos e subtramas tão envolventes quanto os plots principais. A sensação de dúvida paira durante toda a temporada, temos plot twists e diálogos maravilhosos. Fotografia, design de produção, edição, tudo muito bem feitos... tudo isso e muito mais colocam Westworld com a nossa medalha de prata.

1. Game of Thrones (HBO)

Não tinha como colocar outra série que não fosse Game of Thrones no topo da nossa lista. Essa série é uma aula de edição por transitar por várias histórias paralelamente, e nessa temporada em específico tivemos dois episódios que já podem facilmente ser considerados entre os melhores de todos os tempos. E tecnicamente, a série vem evoluindo mais e mais a cada temporada. Não à toa a série está sendo premiada em tudo que é lugar. É um trabalho a nível de cinema na televisão, merece o 1º lugar aqui.