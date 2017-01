As cinco melhores séries de comédia de 2016

Depois de fazer listas com as melhores séries de drama e as melhores minisséries de 2016, chegou a vez das comédias ganharem seu espaço aqui na VAVEL. Então sem mais delongas, vamos a nossa lista:

5. Silicon Valley (HBO)

Uma série nerd que não se limita a estereótipos, Silicon Valley vem em uma crescente e é mais uma das grandes produções da HBO. Acabou de vencer o Critics Choice como melhor série de comédia. Vale o 5º lugar da nossa lista.

4. Orange is the New Black (Netflix)

É fato que o quarto ano de Orange is the New Black foi marcado muito mais pelo drama do que pela comédia, mas ainda assim não deixa de ser uma série cômica. Foi uma temporada muito intensa e sofrida. A série ganhou uma carga emocional gigantesca e o elenco, como sempre, deu um show a parte. Merece o 4º lugar aqui.

3. Transparent (Amazon)

Transparent desde sua primeira temporada é referência em direção nas séries de comédia. Também é mais dramática do que cômica, e por mais que pareça uma série que retrata o universo transexual, a série traz lindos valores familiares e várias lições para se levar para a vida. Por isso abre o pódio na nossa lista.

2. Atlanta (FX)

Melhor comédia estreante da fall season, Atlanta tem uma fotografia e uma trilha sonora incríveis. Além disso, a série caminha bem entre as vertentes do rap e da cultura negra em geral. Vale o 2º lugar aqui.

1. Veep (HBO)

Veep é o maior exemplo de como fazer comédia na atualidade. Um humor natural e inteligente, tudo ajudado pelo bom elenco, principalmente ao show de atuação de Julia Louis-Dreyfus, que está entre as mulheres mais engraçadas da atualidade. É uma série que a cada ano cresce mais, e nessa última temporada ousou, e ousou bem ao trazer um episódio inteiro em formato de documentário. Por isso, Veep é a melhor série de comédia da atualidade.