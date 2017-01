Sete Minutos Depois da Meia-Noite lidera indicações ao Goya

Foto: Divulgação/Editora Novo Conceito

A adaptação cinematográfica Sete Minutos Depois da Meia-Noite, que estreia dia 5 de janeiro nos cinemas brasileiros, é uma das favoritas ao Goya, principal prêmio do cinema espanhol.

Baseado na obra homônima recém-lançada no Brasil, pela Novo Conceito, o longa conta a incrível história de Connor O’Malley (Lewis MacDougall), um garoto que tem vários problemas: a mãe (Felicity Jones) enfrenta um câncer, a avó (Sigourney Weaver) não gosta muito dele, o pai (Toby Kebbell) está sempre ausente e os seus colegas de escola não o deixam em paz. Seu único amigo é um monstro-árvore (Liam Neeson) com quem se encontra todas as noites para contar e ouvir histórias.

A premiação será no dia 4 de fevereiro e o filme concorre em 12 categorias. As principais são: Melhor Filme, Melhor Direção, com Juan Antonio Bayona, Melhor Atriz Coadjuvante, com Sigourney Weaver e Melhor Roteiro Adaptado, com Patrick Ness, o próprio autor do livro que inspirou o longa.

SOBRE O LIVRO: Originalmente publicado em 2011, a obra Sete minutos depois da meia-noite, do escritor americano-britânico Patrick Ness – que foi iniciada pela falecida prematuramente Siobhan Dowd – narra a história de Conor O’Malley, um garoto de 13 anos que, apesar da pouca idade, está com muitos problemas na vida. O livro discorre sobre medo, perda e solidão, mas também fala de amor, coragem, compaixão e esperança, essenciais para ultrapassá-los.

Sete minutos depois da meia-noite

Patrick Ness

ISBN: 978-85-8163-824-9

Páginas: 160

Formato: 16x23cm

Preço: R$29,90