'La La Land – Cantando Estações' ganha clipe com John Legend

Foto: Divulgação/Paris Filmes

A Lionsgate lançou mundialmente em suas redes sociais o clipe de “Start A Fire”, composição original que integra a trilha sonora de “La La Land – Cantando Estações”. Com cerca de 1 minuto e meio de duração, o vídeo musical traz cenas do filme, sobretudo com dança, embaladas ao som do piano, sax, guitarra e bateria.

Composta e interpretada por John Legend, que também atua no longa, a composição foi feita especialmente para o filme. Com distribuição nacional Paris Filmes, o longa tem estreia nacional em 19 de janeiro. Assista ao clipe e ouça a música:

O álbum completo com a trilha sonora original já está disponível online no Itunes e no Spotify.

Dirigido por Damien Chazelle, de (“Whiplash: em Busca da Perfeição”), “La La Land - Cantando Estações” concorre em 7 categorias da 74ª edição do Globo de Ouro: Melhor filme na categoria Comédia ou Musical, Melhor Roteiro e Direção para Damien Chazelle, Melhor Trilha Original, Melhor atriz de Comédia ou Musical para Emma Stone, Melhor ator de Comédia ou Musical para Ryan Gosling e Melhor Música para “City of Stars”.

Protagonizado por Ryan Gosling e Emma Stone, o longa abriu o Festival de Veneza em 2016 e foi premiado com o Leão de Ouro pela atuação de Emma Stone. A produção também integrou a programação do Festival Internacional de Toronto e levou o prêmio de melhor filme.

O longa apresenta a história de Mia [Emma Stone], uma aspirante a atriz, e Sebastian [Ryan Gosling], um músico de jazz dedicado, que estão lutando para sobreviver em uma cidade conhecida por esmagar as esperanças e quebrar os corações. Ambientado na moderna Los Angeles, este musical original fala sobre a vida cotidiana e explora a alegria e a dor de um casal que persegue os seus sonhos.



Ficha técnica

Direção: Damien Chazelle

Elenco: Ryan Gosling, Emma Stone, Amiée Conn, Terry Walters, J. K. Simmons

Classificação: Livre