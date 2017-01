Jurassic World 2: “Quero usar mais dinossauros animatrônicos”, conta diretor

(foto:divulgação)

J.A. Bayona, falou que pretende utilizar mais dinossauros animatrônicos em Jurassic Word 2 durante a première de Sete Minutos Depois da Meia-Noite (via THR).

“Obviamente não temos dinossauros reais. Às vezes você tem pessoas fazendo dinossauros – mas amamos os animatrônicos e estamos tentando fazer o máximo possível com eles. É complicado, porque o público hoje está tão acostumado em ver a computação gráfica, que fica relutante com os animatrônicos. Mas, ao mesmo tempo, acho que eles trazem mais alma e realidade para o filme. Estamos tentando encontrar um equilíbrio entre os animatrônicos e a computação gráfica, para enganar o público para que eles não tenham certeza do que estão vendo”.

Ainda não há detalhes a respeito da trama do filme, que também deve contar com o retorno de Bryce Dallas Howard como Claire e Chris Pratt como Owen. O longa será roteirizado por Colin Trevorrow (que dirigiu o primeiro filme) e Derek Connolly. (Kong: A Ilha da Caveira.) J.A Bayona ficará a cargo da direção.

O filme estreará em 22 de junho de 2018.