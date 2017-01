'Star Wars: Episódio VIII': Supremo Líder Snoke poderá surgir como marionete gigante

(foto:divulgação)

Um rumor do Making Star Wars disse que o Supremo Líder Snoke poderá surgir como uma marionete gigante em Star Wars: Episódio VIII.

O site disse que, ao invés de ser somente um vilão digital como em O Despertar da Força, Snoke seria reintroduzido também por um boneco com mais de dois metros de altura, com vários indivíduos para utilizá-lo e o fazer caminhar. O conceito consiste em utilizar computação gráfica em algumas sequências e colocá-lo como marionete quando o antagonista estiver interagindo com outros personagens, como por exemplo, o vilanesco Kylo Ren

Star Wars: Episódio VIII chegará às telonas em 15 de dezembro de 2017. A saga retornará ao cinema em breve com Rogue One: Uma História Star Wars, que estreará em 15 de dezembro deste ano.